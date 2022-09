Feature: HOLIDAY ON ICE BEVRIEST PRIJS VAN TOEGANGSKAARTEN!

In december 2022 barst, na een afwezigheid van zes jaar, het Holiday On Ice-spektakel weer los. Vanaf 8 december is de indrukwekkende ijsshow respectievelijk in Groningen, Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Maastricht te zien. Maar waar veel bedrijven, overheden en producenten hun prijzen verhogen, heeft Holiday on Ice besloten dat de kaarten voor de nieuwe show Supernova niet duurder worden. Daarmee hopen ze een trend te zetten om het publiek in deze tijden tegemoet te komen.

In de nieuwe kerstshow komt het publiek ogen en oren te kort. De schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs bóven het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums ontworpen en is een indrukwekkend 3D decor ontwikkeld. Tijdens de show belanden de bezoekers in een sneeuwstorm, is er vuurwerk en komt het publiek natuurlijk helemaal in de kerstsfeer door het romantische verhaal. Pure schaatskunst op Olympisch niveau wordt gecombineerd met de nieuwste technische mogelijkheden voor een onvergetelijke middag of avond.

Nog niet eerder werd er met zoveel moderne technieken gewerkt. En hoewel de kosten voor deze voorstelling hoog zijn en ook Holiday on Ice met forse prijsstijgingen te maken heeft, is er besloten om deze niet door te berekenen aan het publiek. "We bevriezen de prijzen van de toegangskaarten" laat Peter O'Keeffe, CEO van Holiday on Ice in Europa en producent van Supernova weten. "We hebben besloten om de prijzen voor onze nieuwe voorstelling Supernova niet te verhogen. Natuurlijk zijn ook voor ons de kosten voor diensten als licht, geluid en transport gestegen. We vinden het echter belangrijk dat families, juist in de kerstperiode met z'n allen naar een mooie voorstelling kunnen gaan. Holiday on Ice biedt al bijna 80 jaar een onvergetelijke ervaring aan zoveel mogelijk mensen. Onze doelstelling is al die jaren ongewijzigd gebleven: biedt mensen de meeste show voor hun geld. We willen een paar uur ontspanning bieden en daar horen geen geldzorgen bij."

Holiday on Ice Supernova is te zien in:

Groningen MartiniPlaza: 8 t/m 11 december 2022

Rotterdam Ahoy: 15 t/m 18 december 2022

's Hertogenbosch Brabanthallen : 22 t/m 26 december 2022

Amsterdam RAI : 28 dec 2022 t/m 2 jan 2023

Maastricht MECC: 5 t/m 8 jan 2023

Meer informatie op: www.holidayonice.com

Boeken kan via Eventim.nl of via 0900-1353. Prijzen vanaf €29,90 voor volwassenen en €19,90 voor kinderen (van 4 t/m 12 jaar)