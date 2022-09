Feature: HADEWYCH MINIS, REMY VAN KESTEREN, SHARY-AN NIVILLAC EN SOY KROON ZIJN DE GEZICHTEN VAN ZIN OM JE TE ZIEN!

Vanaf vandaag, 26 september, gaat de theatercampagne Zin om je te zien van start. Het Nationaal Theater Fonds heeft in de afgelopen weken met de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de Vereniging Vrije Theater Producenten de handen ineengeslagen om deze campagne te realiseren. Het publiek zal door diverse campagnes op radio, televisie, online, langs de weg en in print zien dat er weer mooie producties in het theater staan. Hadewych Minis, Remy van Kesteren, Shary-An Nivillac en Soy Kroon zullen hieraan hun medewerking verlenen.

'Het theaterseizoen is begonnen,' laat Albert Verlinde, voorzitter van het Nationaal Theater Fonds, weten. 'Heel veel mooie producties zijn het komend jaar te zien en het zou fantastisch zijn wanneer de theaters en concertzalen straks weer vol zitten. Om dat te bereiken, trekken we samen op. Een grote landelijke campagne waarin we naar het publiek uitspreken dat we zin hebben om je weer te zien. Het is geen geheim dat de cultuursector het de afgelopen twee jaar enorm moeilijk heeft gehad. We zijn dan ook verheugd dat het ministerie van OCW deze campagne financieel steunt.'

De campagne moet ervoor zorgen dat het publiek weer zin krijgt om naar het theater en de concertzalen te gaan. Remy van Kesteren (harpist) gaat zich hiervoor inzetten, net als Soy Kroon (acteur), Shary-An Nivillac (zangeres) en Hadewych Minis (actrice). Er komen onder andere acties op radio en televisie via commercials, speciale online events en uiteraard op sociale media. 'Een avondje theater is voor ons publiek de ultieme vorm van ontspanning,' laat Hadewych, winnares van de Theo d'Or, weten. 'Voor ons voelt het weer als vanouds en dat gevoel willen we het publiek ook geven. Daarom zeg ik: tot ziens in het theater.'

Tegelijkertijd met deze campagne wordt de website www.totinhettheater.nl gelanceerd. Hierop kan het publiek makkelijk vinden welk theater bij hen in de buurt zit en welke voorstellingen hier te zien zijn.

De campagne Zin om je te zien duurt van 26 september tot en met 16 oktober 2022.