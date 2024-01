Feature: ENSEMBLE, ENSEMBLE 2 - 27 MEI TE ZIEN IN DELAMAR at DeLaMar Theater!

Na het succes van vorig jaar is het tijd voor de tweede editie van Ensemble, Ensemble. Bigger and better, want de karavaan trekt verder naar DeLaMar. Ook deze keer zullen castleden uit producties van dit seizoen gezamenlijk de mooiste klassiekers en de vergeten parels uit het musicalrepertoire ten gehore brengen. Zonder afleiding van choreografie, decorchangementen of snelverkledingen kan het publiek genieten van samenzang zoals het ooit door de componist is bedoeld. Een uniek, eenmalig concert met meer dan 50 artiesten op het toneel. Een echte must-see voor liefhebbers van musicalnummers. Ensemble, Ensemble 2 is 27 mei 2024 te zien in de Mary Dresselhuys zaal in DeLaMar. De kaartverkoop is vandaag gestart via delamar.nl

Er is één ding waar je musicalzangers voor kan wakker maken; samen zingen (maak ze alsjeblieft niet létterlijk wakker hiervoor, dat vinden ze vreselijk maar het gaat om het principe). Het is dan ook niet gek dat ze stonden te trappelen om op hun vrije avond precies dát te gaan doen. Waar er, bij de vorige editie, voorzichtig kennis gemaakt is met het concept in de bescheiden zaal van DeLaMar-West, maken we nu de oversteek naar het pluche van DeLaMar.

In samenwerking met DeLaMar produceren Steven Roox (o.a. Tina, de Tina Turner Musical, Come From Away, Beauty and the Beast) en Rudy Hellewegen (o.a. Jesus Christ Superstar, Soldaat van Oranje - De Musical) onder de muzikale leiding van Jeroen Sleyfer (o.a. Hij Gelooft in Mij, Ciske de Rat) dit eenmalige muzikale concert.

Muzikale leiding: Jeroen Sleyfer

Repetitor: James Pollard

Te zien: 27 mei 2024, Mary Dresselhuys zaal - DeLaMar

Tickets via www.delamar.nl