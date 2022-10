Feature: DE JONGSTE MUSICALPRODUCENT VAN NEDERLAND PRESENTEERT ZIJN EERSTE MUSICAL: BEFORE AFTER!

Hij is de jongste musicalproducent van Nederland en sinds dit voorjaar ook trotse huisgenoot van Theater aan de Parade. Niels van Doormalen (24) van Oatmilk Studio presenteert dit najaar zijn eerste productie: Before After, met live-orkest. Het is een actuele en intieme musical over jonge dertigers en hun worsteling met liefde, identiteit en het doorbreken van patronen. Before After is donderdag 3 november, vrijdag 4 november 2022 en zondag 29 januari 2023 te zien in PERRON-3 in Rosmalen. Kaarten zijn te koop op de website van Theater aan de Parade.

Jongste musicalproducent van Nederland

Oatmilk Studio is opgericht door de 24-jarige Niels van Doormalen. Hij studeerde als eerste Nederlander aan de opleiding Producing for Musical Theatre in Londen en werkte mee aan theatervoorstellingen als Soof- de musical, The Color Purple en de solovoorstelling van Eric Corton: VLUCHT. Hij produceert musicals met jonge creatieven en bereikt daarmee ook een jonge generatie. Wat zo bijzonder is dat Before After gaat over het krijgen van een tweede kans. Niels: "Het 'steeds beter' willen doen is zo'n thema, dat erg universeel is voor iedereen, maar waar we nooit bij stilstaan. Soms is een 7 ook genoeg, in plaats van een 9."

Een tweede kans voor de liefde

Wanneer Ami en Ben elkaar tegenkomen, herkent zij hem gelijk als haar grote liefde die plots verdween. Hij herkent haar niet. Sterker nog, hij herinnert zich niets meer van vóór zijn auto-ongeluk. Niet eens wie hij was. Before After springt heen en weer tussen nu en toen. Wat ging er mis tussen de twee? En wat als je een tweede kans krijgt? Kun je werkelijk opnieuw beginnen? Before After is een innemende en relevante musical vol singersongwriter ballads over liefde, identiteit en het doorbreken van patronen. Bekijk de trailer.

Musicaldebuut voor jonge makers

Nederlands talent Loek de Bakker tekent voor de regie. De Bakker studeerde in 2016 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en werkt sindsdien onder meer voor Toneelschuur Producties en NTjong. De Bakker maakt met Before After zijn debuut als musicalregisseur. Niels is trots op dit team: "Stuk voor stuk vakmensen, die vanuit zoveel passie deze voorstelling maken. Vorige week behaalde Studio Dennis vanderBroeck, die het decor voor Before After ontwerpen, een Guiness Book of Record voor het grootste opblaasbare dat werd ontworpen voor de nieuwe collectie van Diesel in Milaan. "Een scenograaf die vooral in de mode en toneel werkt, ontmoet de wereld van musical, hoe gaaf is dat?"

Hoofdrolspelers

De rollen zijn weggelegd voor aanstormend talenten: Coen Bril (25) en Desi van Doeveren (31). Bril schitterde in de films De Slag om de Schelde en De Oost. Desi van Doeveren was onder meer te zien in Alex Klaassens Showponies. Recent speelde Desi in de musical Diana & Zonen. "De musicals die wij produceren zijn klein, een tikkie brutaal en bieden ruimte voor het artistiek experiment. 'We willen verhalen brengen over hedendaagse worstelingen en maatschappelijke thema's. Verhalen waarbij het publiek niet zozeer de zaal verlaat met een pakkend deuntje in het hoofd, maar die mensen ook aan het denken zetten en tot actie inspireren.', aldus Niels.

De musical 'Before After' is donderdag 3 november (try-out), vrijdag 4 november 2022 (Brabantse première) en zondag 29 januari 2023 te zien in PERRON-3 in Rosmalen. Een kaartje kost € 22,50. Ga voor meer info en tickets naar: theateraandeparade.nl