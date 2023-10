Feature: DE GRAAF EN CORNELISSEN ENTERTAINMENT BRENGT LEVENSVERHAAL JOSEPHINE BAKER NAAR HET THEATER!

Na de succesvolle producties Les Misérables en Mamma Mia! brengt De Graaf en Cornelissen Entertainment volgend seizoen onder andere het levensverhaal van Josephine Baker naar het theater. Channah Hewitt zal de hoofdrol in JOSEPHINE B – een leven in revue - vertolken. De musical zal in het seizoen 2024-2025 in vele Nederlandse theaters te zien zijn.

“Het is al jaren een grote wens van ons bedrijf om een muziektheaterproductie over het fascinerende leven van Josephine Baker te brengen,” laat creatief producent Hans Cornelissen weten. “Zij is nog altijd ‘s werelds bekendste revuester. Al in 2016 hadden we vergevorderde plannen voor een voorstelling over Josephine Baker. Maar omdat toen ook de plannen voor onze musical over Liesbeth List opeens concreet werden, zagen we ervan af. Vorig jaar kregen we een vernieuwd script in handen. Dat was vrijwel gelijk met de repetities voor Les Misérables, waarin Channah Hewitt de rol van Fantine speelt. Toen viel alles samen. In Channah hebben we ‘onze’ Josephine Baker gevonden.”

Josephine Baker werd in 1906 geboren in Saint Louis/Missouri en verwierf in 1937 de Franse nationaliteit. Ze was veel meer dan de eerste zwarte superster. Als spionne sloot ze zich aan bij het Franse verzet. Ook gebruikte ze haar naam en roem in de strijd tegen rassendiscriminatie. Ze adopteerde twaalf kinderen om de wereld te laten zien dat huidskleur en religie er niet toe doen. Met hen woonde ze in Kasteel Les Milandes in Frankrijk. In 1963 was Josephine Baker, op 57-jarige leeftijd, de enige vrouw die voor menigte van 250.000 mensen sprak tijdens The March on Washington. Ze deelde het podium met Martin Luther King toen hij daar zijn beroemdste ‘I have a dream’ - toespraak hield. Nederland was voor Josephine Baker geen onbekend terrein. In 1928 gaf ze hier haar eerste optredens. Met de Nederlandse schrijver en illustrator Piet Worm schreef ze in 1957 het kinderboek ‘De Regenboogkinderen’, geïnspireerd door haar geadopteerde kinderen. Ze overleed in 1975 en in 2021 werd ze bijgezet in het Pantheon in Parijs, de erebegraafplaats voor Franse grootheden. Een bijzonder eerbetoon vanwege haar verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog, inzet als activiste en haar maatschappelijk belang in brede zin.

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen : “Een revuester geef je geen eigen musical. Een revuester geef je een eigen revue. Het wordt een spetterende, humoristische, ontroerende, verrassende, wervelende revue over haar turbulente leven. Met prachtige songs, waaronder enkele wereldhits.” Channah Hewitt, bekend van ‘TINA, de musical’ en nu nog te zien als Fantine in ‘Les Miserables’ speelt de hoofdrol. Zij wordt in deze voorstelling omringd door een live-orkest en acht knappe, dansende, zingende en spelende mannen, onder wie haar broer Leo-Alexander Hewitt. Hij zal de rol van de jonge Marin Luther King zal vertolken.

Frank van Laecke en Allard Blom zijn verantwoordelijk voor het script en liedteksten, de muziek is van Sam Verhoeven en anderen. De regie is in handen van Martin Michel.

JOSEPHINE B – een leven revue - zal het volgende theaterseizoen 2024/2025 in vele Nederlandse theaters te zien zijn.

Photo courtesy : Royal Promotions The Netherlands