Feature: CARRE BRENGT AWARD-WINNING TONEELSENSATIE LIFE OF PI NAAR NEDERLAND!

Koninklijk Theater Carré brengt in het kader van Broadway in Carré de met vijf sterren bekroonde toneelbewerking Life of Pi naar Nederland met de originele cast. Life of Pi, gebaseerd op de wereldwijde bestseller van Yann Martel, is winnaar van vijf Olivier Awards, waaronder Best New Play en drie Tony Awards. Het internationale theatersucces toont de kracht van de verbeelding door de combinatie van verbluffende toneelbeelden, Brits acteerwerk en poppenspel van wereldklasse. Life of Pi is vanaf 28 augustus 2024 te zien in Nederland. De kaartverkoop is vandaag gestart: https://carre.nl/voorstelling/life-of-pi

Madeleine van der Zwaan, algemeen en artistiek directeur Carré: “Soms zie je een voorstelling waarvan je denkt: die moét je gezien hebben. Dit is er zo een. Wij halen dan ook met volle overtuiging deze productie naar Nederland. Pi heeft met zijn enorme verbeeldingskracht een diepe indruk op mij gemaakt en Richard Parker (de Koninklijke Bengaalse tijger) heb ik in mijn hart gesloten.

Photo credits: Emma Prestedge

‘Life of Pi’ gaat over een rotsvast vertrouwen in de goedheid van mens en dier, en laat zien dat lang niet alles verklaarbaar is in het leven.” Het verhaal Life of Pi is het razend populaire verhaal van een epische reis vol avontuur, doorzettingsvermogen en hoop dat elke generatie aanspreekt. De zestienjarige Pi strandt na een schipbreuk midden in de Stille Oceaan op een reddingsboot met de meest onwaarschijnlijke metgezellen: een hyena, een zebra, een orang-oetan en een Koninklijke Bengaalse tijger. Met de tijd en de natuur tegen zich, moeten ze elkaar leren vertrouwen om te overleven.

Wereldwijd succes

De bekroonde toneelproductie ging in 2019 in première in Sheffield. Wegens het grote succes opende Life of Pi in 2021 op West End en was het afgelopen jaar te zien op Broadway. Het National Theatre Live heeft onlangs een live registratie opgenomen en uitgezonden in de bioscopen. Momenteel tourt de productie door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het toneelstuk Life of Pi is gebaseerd op de wereldwijde bestseller en winnaar van de Man Booker Prize, waarvan wereldwijd meer dan vijftien miljoen exemplaren zijn verkocht. Broadway in Carré Onder de naam Broadway in Carré brengt Carré succesvolle en hoogwaardige internationale producties van West End en Broadway naar Amsterdam, waaronder Pippin, The Book of Mormon, Sunset Boulevard en The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. Als opvolger komt nu de zeer bijzondere en hoogstaande toneelproductie Life of Pi naar Carré.

Life of Pi is vanaf eind augustus twee weken exclusief te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dit is de première van de internationale tournee voordat het doorreist naar Toronto, Canada!

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ “Theatrical phenomenon” TELEGRAPH ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ “Everything about this production is amazing” THE OBSERVER ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ “Breath-taking. Roar it out: this is a hit” SUNDAY TIMES ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ “An extraordinary journey. Unmissable” THE GUARDIAN ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ “The puppetry is out of this world” MAIL ON SUNDAY