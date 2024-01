Feature: 100% COCO SCHITTERT OPNIEUW IN DE THEATERS!

Na het overweldigende succes va de boeken en films van Niki Smit, is COCO terug in het theater met een gloednieuwe musical: 100% COCO New York! Deze sprankelende productie wordt gepresenteerd door de makers van eerdere hits als Brugklas, en Misfit! 100% COCO in New York is vanaf februari te zien in de theaters door heel Nederland!

In 100% COCO New York volgen we het avontuur van Coco, gespeeld door Anke Stilma. Coco stort zich in de wereld van mode aan de befaamde Teen Vogue University in New York, waar ze alles leert over de sixties, pied-de-poules en punkie looks. De stad die nooit slaapt, New York, wordt het podium voor Coco's nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Echter, haar vertrek naar de Amerikaanse metropool wordt gecompliceerd door een verwarrende mededeling van haar vriendje Bruno, gespeeld door Jasper Brinkman. Hoe lang kan Coco in New York blijven zonder Bruno kwijt te raken?

De première van de eerste 100% COCO-musical werd niet alleen enthousiast ontvangen door het publiek maar werd ook genomineerd voor maar liefst 3 Musical Awards. Nu, met 100% COCO New York, belooft het publiek opnieuw een betoverende en energieke voorstelling.

Mis deze kans niet om getuige te zijn van de wervelwind van mode, vriendschap en avontuur in 100% COCO New York!

Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: https://cocodemusical.nl