BWW Feature: WILLIAM SPAAIJ OOK IN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND at MECC Maastricht!

Albert Verlinde Produkties en Toneelgroep Maastricht zijn verheugd vandaag bekend te maken dat William Spaaij vanaf volgend jaar mei ook te zien is in de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond. William zal in de voorstelling, te zien in een pop-up-theater in het MECC Maastricht, de rol spelen van Lumens, een collega-kapelaan die een goede vriend wordt van kapelaan Erik Odekerke.

Met de komst van William Spaaij durven de producenten te spreken van een sterrencast. Eerder is al bekend geworden dat Angela Schijf, Joes Brauer, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten in deze productie, die volgend jaar mei en juni exclusief te zien is in het MECC Maastricht, spelen. 'Dagboek van een Herdershond is een klassieker,' laat William Spaaij weten. 'Heel Nederland zat voor de buis. Die verhalen hoorde ik van mijn ouders altijd. Vanaf het moment dat ik interesse kreeg om zelf op het podium te staan, verdiepte ik me juist in de voorstellingen die de tand des tijds hebben doorstaan. Dagboek van een Herdershond is daar een goed voorbeeld van. Ik vind het een eer dat ik hierin mee mag doen.' William speelt Lumens, een collega-kapelaan die een goede vriend van kapelaan Erik Odekerke wordt, een rol van Joes Brauers.

Albert Verlinde is blij dat William aan de cast is toegevoegd. 'William is een veelzijdige acteur,' laat Albert weten. 'Zowel voor als achter de schermen heeft hij in de musicalwereld zijn sporen verdiend. Die ervaring neemt hij mee en daar profiteert iedereen van. Ik kan niet wachten totdat we gaan repeteren met deze geweldige cast. Het is bijzonder om deze voorstelling te gaan maken, ook omdat het onze 15e voorstelling is waar we samen gaan werken. Het wordt meer dan de moeite waard.' Regisseur Servé Hermans: "Kapelaan Lumens is een flamboyante figuur. Iemand die in zijn eentje direct de ruimte vult bij binnenkomst. Toen ik William Spaaij de rol van Max Detweiler zag spelen in The Sound of Music wist ik direct dat hij dit zeer specifieke talent bezit dat we voor deze rol zochten. Daarbij is de enorme ervaring en het grote talent van William een verrijking voor Dagboek van een Herdershond."

HET VERHAAL

In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

Het script van deze nieuwe musical is geschreven door André Breedland, de muziek is van Ad Van Dijk en Martin Michel is verantwoordelijk voor de staging. De regie is in handen van Servé Hermans.

Meer informatie en kaartverkoop: www.dagboekvaneenherdershond.nl