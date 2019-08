BWW Feature: WE WILL ROCK YOU at Dutch Tour: Rock on!!

PERSBERICHT Haarlem, 20 augustus 2019

QUEEN MUSICAL WE WILL ROCK YOUNAAR GRONINGEN

15 - 19 januari 2020 te zien in MartiniPlaza

TEC Entertainment maakt vandaag bekend dat de Queen rockmusical WE WILL ROCK YOU van 15 tot en met 19 januari 2020 verlengd wordt in het Martini Plaza in Groningen. De spectaculair nieuwe versie van de internationaal succesvolle musical van Queen en Ben Eltonwordt geheel in het Engels opgevoerd en geproduceerd in samenwerking met Peeparrow Entertainment. WE WILL ROCK YOU is voor een gelimiteerd aantal voorstellingen uitsluitend te zien in Amsterdam, Den Haag, Hengelo en Groningen. De kaartverkoop voor de voorstellingen van WE WILL ROCK YOU in MartiniPlaza in Groningen is inmiddels van start gegaan.

De muziek van Queen is in Nederland nog altijd razend populair. In de meest recente editie van de NPO Radio2 Top 2000 stonden maar liefst 35 verschillende nummers van Queen, waaronder acht nooit eerder genoteerde nummers. Het nummer 'Bohemian Rhapsody' heeft inmiddels 16 keer de NPO Radio2 Top 2000 lijst aangevoerd. De overige nummers van Queen stegen gemiddeld 234 plaatsen. 'BohemianRhapsody' is de meest gestreamde klassieke rocksong aller tijden en meest gestreamde track gemaakt in de 20ste eeuw, met maar liefst 1,6 miljard streams.

De hit-film Bohemian Rhapsody, een filmische ode aan Queen en zanger Freddie Mercury die in 1991 aan aids overleed,ontving gisteren vijf Oscar nominaties: voor beste film, acteur, geluid, geluidseffecten en montage. De film won eerder deze maand al de Golden Globe voor beste film en beste acteur voor Rami Malek. De Queen-biopic staat sinds deze week in Nederland in de top 5 van best verdienende films aller tijden en staat al 12 weken op de eerste plaats van de best bezochte films in Nederland. Tot nu toe trok de film in Nederland bijna 1,8 miljoen bezoekers, bracht 17 miljoen euro op en was bovendien de best bezochte film in de Nederlandse bioscopen van 2018.

De rol van Killer Queen zal in Groningen gespeeld worden door de in Zuid Afrika geboren en in Italië woonachtige musicalster Tia Architto. Tia maakte haar theaterdebuut in de musical Once on this Island en was verder te zien inGodspell, Leader of the Pack, In Concert: The Music of Andrew Lloyd Webber, Jukebox Jol!, Jailhouse Rock, en Mercury Rising en Italië was Tina te zien als Anita in West Side Story, Deloris Van Cartier in Sister Act, Dionne in Hair, moeder-overste in The Sound Of Music, MotormouthMaybelle in Hairspray en de Koningin in Rodgers & Hammerstein's Cinderella.

WE WILL ROCK YOU is een futuristisch avontuur met 24 van de grootste hits van de legendarische Britse rockgroep Queen. Het verhaal, dat geschreven werd door Ben Elton, speelt zich af in een tijd waarin live-muziek en muziekinstrumenten verboden zijn. Maar de jeugd rebelleert en strijdt tegen hetalmachtig bedrijf dat hun leven beheerst en een dieet van digitaal geproduceerde popmuziek voorschrijft. Het verzet groeit!

De originele versie van WE WILL ROCK YOU ging op 12 mei 2002 in het Dominion Theatre in de Londense West End in première en was daar meer dan 4.600 voorstellingen te zien. De rockshow met de muziek van Queen is inmiddels door meer dan 20 miljoen bezoekers op alle zes continenten en in meer dan 28 landen te zien geweest.

Speelperiode:

28 november t/m 1 december 2019a??Schouwburga??a??a??Hengelo

4 t/m 8 december 2019a??a??a??AFAS Livea??a??a??Amsterdam

12 december t/m 12 januari 2020a??a??World Forum Theatera??Den Haag

15 t/m 19 januari 2020a??a??a??MartiniPlazaa??a??a??Groningen

Kaarten zijn te koop via: www.wewillrockyoumusical.com





