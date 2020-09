BWW Feature: VERA MANN START CROWDFUNDACTIE VOOR EXTRA MUZIKANT

Voorstelling Goesting is vanaf september te zien in de Nederlandse theaters

Utrecht, 3 september 2020

Vera Mann staat vanaf 19 september met haar muzikale voorstelling Goesting weer in de theaters. Door de huidige situatie kan er maar voor een beperkt publiek worden gespeeld en is het financieel niet mogelijk om twee muzikanten mee te nemen op tournee. Om deze reden is de actrice nu een crowdfundactie gestart en hoopt op deze manier toch met twee muzikanten op tournee te kunnen.

"Na twaalf succesvolle try outs en de noodgedwongen stilte, gaan we weer de theaters in met 42 voorstellingen and counting! Blij dat we weer kunnen optreden, maar verdrietig omdat ik in deze situatie niet beide originele muzikanten kan meenemen op tour", schrijft Vera Mann op haar crowdfundpagina.

Doneren kan via deze link.

Een ontroerende, grappige en muzikale reis door een vrouwenleven en een leven vol theater. Een reis vol herkenbaarheden, van vallen en opstaan, van hoogte- en dieptepunten, van liefde en vriendschap en de zoektocht naar wie je nog bent als bepaalde dingen in het leven wegvallen. Vera Mann neemt je mee op reis door haar leven, ondersteund met muziek van o.a. Michel Legrand, Joni Mitchell, Stephen Sondheim en Leo Ferré.

