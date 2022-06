BWW Feature: UNIEK PROGRAMMA OVER PRIKKELARM THEATERBEZOEK IN DELAMAR!

Op donderdag 23 juni 2022, de internationale dag van de overprikkeling, vindt er voor het eerst een prikkelarme theaterbeleving plaats in het Amsterdamse theater DeLaMar. Aan de hand van de voorstelling Metamoorfose van Job Greuter en een inhoudelijk programma met o.a. Margôt Ros, Carolina Dijkhuizen en Esmée van Kampen leren cultuurprofessionals meer over de mogelijkheden rondom prikkelarme theaterbezoeken. De voorstelling zelf is ook toegankelijk voor mensen die prikkelgevoelig zijn. Zo worden er geen lichtshows ingezet, is het geluid zacht en wordt de zaal slechts voor 1/3 gevuld. Het programma is ontwikkeld door Stichting Onbeperkt genieten, met steun van DeLaMar en de Hersenstichting.



"Overprikkeling komt veel voor bij mensen met een hersenaandoening, zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, angststoornissen, hersenletsel en autismespectrumstoornis", vertelt Andreas Tober, woordvoerder bij de Hersenstichting. "De filter in de hersenen werkt bij deze groep minder goed, waardoor geluiden, geuren en licht extra hard binnenkomen. En dit zijn juist elementen die een voorstelling voor veel mensen spectaculair maken."



"Deze elementen zijn allemaal onzichtbare drempels die ervoor zorgen dat een grote groep cultuurbezoekers met een lage tolerantie voor prikkels een bezoek aan het theater uit de weg gaan", vult Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten aan. "Met een prikkelarm cultuuraanbod proberen we dit te doorbreken. We laten cultuurprofessionals dan ook graag zien dat prikkelarme voorstellingen of andere culturele activiteiten mogelijk en gewenst zijn."



Prikkelarm theater

Stichting Onbeperkt Genieten werkt al jaren aan het prikkelarm toegankelijk maken van het Nederlandse cultuurlandschap en lanceerde begin mei De Prikkelarme Cultuuragenda. Voor het programma op 23 juni heeft de stichting de medewerkers van DeLaMar geadviseerd om hun theater prikkelarm te kunnen openstellen. Zo zijn er ontvangstruimtes zonder hevige licht- en geluidsprikkels opgezet, is er een extra stilteruimte aanwezig, worden bezoekers begeleid naar hun plek en worden er in de zaal stoelen vrijgelaten tussen verschillende bezoekers.



De voorstelling Metamoorfose begint op donderdag 23 juni om 15:00 uur. Om 15:45 uur volgt aansluitend een programma voor cultuurprofessionals tot 17:00 uur. Kaarten zijn te bestellen via https://delamar.nl/voorstellingen/metamoorfose/