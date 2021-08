BWW Feature: UITMARKT 2021: FEESTELIJKE AFTRAP VAN HET THEATERWEEKEND, LIVE OP HET MUSEUMPLEIN!

Een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere start. Het Nationaal Theaterfonds en De Uitmarkt slaan daarom de handen ineen. Hierdoor wordt de start van het seizoen niet alleen in onze hoofdstad gevierd, maar landelijk!

Uitmarkt 2021: Mooier dan Ooit, Ode aan Doe Maar

Tijdens de eerste avond van de Uitmarkt 2021 staat de popgroep Doe Maar centraal. Tijdens een sensationeel concert zullen verschillende artiesten, zoals o.a. Jamai, O'G3NE, Ruth Jacott en Rob Dekay het unieke repertoire van Doe Maar ten gehore brengen! Zij worden hierbij begeleid door de band van Jimmy van den Nieuwenhuizen. Nummers als Sinds 1 dag of 2, Smoorverliefd en De Bom worden afgewisseld met archiefbeelden van hun concerten waarbij gillende tienermeisjes in de rij staan voor de band en vooraan bij al hun concerten.

Daarnaast wordt er op speelse wijze geschakeld naar diverse culturele locaties in het hele land met verrassende bijdragen van onder anderen Plien en Bianca en Anne Wil Blankers. Dit concert vormt de start van het Nationaal Theaterweekend en de campagne Mooier dan Ooit, waar meer dan 750 culturele instellingen bij aangesloten zijn. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door NPO Cultuur.



Buddy Vedder presenteert de bijzondere avond die ook in het teken staat van de wereld van cultuur en entertainment. Een wereld die zich de komende maanden weer opent na lang dicht te zijn geweest.a??Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland en het wordt Mooier dan ooit!a??

Mooier dan ooit

Met het ongekende unieke project 'Mooier dan ooit' hebben de makers, de mensen voor en achter de schermen en het publiek de afgelopen tijd op een bijzondere manier afgeteld naar het moment dat alle theaters, poppodia, musea, festivals, opleidingen, etc weer open mogen.

Albert Verlinde, voorzitter van het Nationaal Theaterfonds: "Ik ben ontzettend blij dat met deze aftrap het startsein is gegeven voor een nieuw theaterseizoen. We hopen hiermee alle Nederlanders enthousiast te maken om weer een bezoek te brengen aan de theaters."

Kaarten

Theaters en concertzalen uit hele land nemen deel aan een het Nationaal Theaterweekend. Binnenkort zijn alle deelnemende theaters aan het Nationaal Theaterweekend te vinden op www.mooierdanooit.nl.

Kaarten voor het unieke openluchttheater op het Museumplein zijn verkrijgbaar vanaf dinsdag 3 augustus op www.uitmarkt.nl. Met gereguleerde toegang, met vaste zitplaatsen, online reserveringen en een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag. Wees op tijd want het aantal zitplaatsen is beperkt.