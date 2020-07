BWW Feature: TINA EN LAZARUS WEER TERUG!

13 juli 2020

TINA en Lazarus weer terug

Anastasia laat nog even op zich wachten

TINA - De Tina Turner Musical gaat in het najaar van 2020 weer van start in het Beatrix Theater in Utrecht. Lazarus gaat in het voorjaar van 2021 alsnog op tournee. De musicals die beiden succesvol in première gingen en lovende recensies kregen, waren 11 maart jl. voor het laatst te zien, toen plotseling de theaters hun deuren moesten sluiten in verband met het coronavirus. Producent Stage Entertainment verwachtte niet eerder dan maart 2021 weer te kunnen spelen, maar de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli 2020 bieden hiervoor toch de mogelijkheid. Albert Verlinde, algemeen directeur en producent Stage Entertainment Nederland: "Het is geweldig dat we na zo'n onzekere periode eindelijk weer kunnen beginnen. De versoepeling van de coronamaatregelen kwam geheel onverwacht, maar ik ben erg blij dat we een manier hebben gevonden om het publiek weer te kunnen laten genieten van deze geweldige voorstellingen". De exacte data wanneer TINA- De Tina Turner Musical en Lazarus weer gaan spelen en wanneer de kaartverkoop start, wordt binnenkort bekendgemaakt. Bezoekers die een voucher hebben voor de musicals krijgen dan als eerste de mogelijkheid om deze te verzilveren voor een nieuwe datum.

ANASTASIA

Naast TINA en Lazarus stond er nog een productie van Stage Entertainment in het theater. Broadwaymusical Anastasia was sinds september 2019 in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. Met de huidige geldende maatregelen is het helaas niet haalbaar om deze productie te spelen. Het blijft vooralsnog de planning om de musical in het voorjaar van 2021 terug te laten keren.

Aanpassingen in het theater

Om het publiek coronaproof de voorstelling te laten bekijken, worden er in de theaters verschillende aanpassingen gedaan. Zo zal maar een derde van de zaalcapaciteit worden gebruikt om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Ook zullen bezoekers via speciale ingangen naar binnen worden gelaten en wordt de horeca in de foyers aangepast.