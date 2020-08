BWW Feature: TINA - DE TINA TURNER MUSICAL VANAF 1 NOVEMBER TERUG! at Beatrix Theater Utrecht

Tina - De Tina Turner Musical

26 augustus 2020

TINA vanaf 1 novemberweer terug in het Beatrix Theater Utrecht

TINA - De Tina Turner Musical zal per 1 november 2020 weer te zien zijn in het Beatrix Theater Utrecht. De musical over het leven van de 'Queen of Rock 'n Roll' Tina Turner ging in februari succesvol in première, maar moest in maart alweer de deuren sluiten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Producent Stage Entertainment ziet na de versoepeling van de coronamaatregelen de mogelijkheid om de musical coronaproof weer van start te laten gaan. De cast begint in september met de repetities en speelt op 1 november zijn eerste voorstelling. Op 8 november gaat de musical opnieuw in première. Albert Verlinde, algemeen directeur en producent Stage Entertainment Nederland: "De weg naar volledig herstel van onze business is nog ver weg, maar dit is een belangrijke eerste stap. Ik ben enorm trots dat de Nederlandse versie van TINA als eerste ter wereld weer open gaat en kijk er naar uit om met het internationale team weer aan de slag te gaan. Ik wil alle voucherhouders enorm bedanken voor hun geduld de afgelopen maanden. Hun lange wachten wordt nu beloond. Vanaf morgen krijgen de voucherhouders persoonlijk bericht en als eerste de mogelijkheid om tickets te boeken."

Aanpassingen in het theater

Om het publiek coronaproof de voorstelling te laten bekijken, worden er in het Beatrix Theater Utrecht verschillende aanpassingen gedaan. Zo zullen er maximaal 450 stoelen (een derde van de zaalcapaciteit) worden gebruikt om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Ook zullen bezoekers via speciale ingangen naar binnen worden gelaten en wordt de horeca in de foyers aangepast. De voorstelling zal haar originele vorm behouden, met een aantal noodzakelijke aanpassingen, om ervoor te kunnen zorgen dat aan de protocolvereisten en RIVM voorschriften wordt voldaan, zonder dat dit van invloed zal zijn op de inhoud en kwaliteit van de productie.

Lazarus en ANASTASIA

Naast TINA - De Tina Turner Musical had Stage Entertainment nog twee musicals in productie. De producent onderzoekt de mogelijkheden om Lazarus en ANASTASIA in 2021 terug te laten keren.

