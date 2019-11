BWW Feature: THEATER VOOR DE ALLERKLEINSTEN: BUMBA OP REIS! at National Tour

De leukste clown van de Lage Landen keert terug in het theater met de show Bumba Op Reis, en natuurlijk neemt hij al zijn grappige lieve vrienden mee!

In deze show gaat voor kleine Pim een droom in vervulling: hij mag mee op reis met Bumba en Bumbalu. Maar als ze Babilu kwijtraken, gaan ze hem zoeken in the Far West, Afrika, Sneeuwland en Azië. Bumba Op Reis vanaf 28 december 2019 te zien in de stadsgehoorzaal in Kampen en gaat daarna door heel Nederland op reis. Deze avontuurlijke theatershow voor de allerkleinsten maakt met het aangepaste licht- en geluidsniveau een bijzondere belevenis.

Inhoud

Als de vakantie eindelijk is aangebroken, rent kleine Pim meteen naar zijn kamer om met al het speelgoed te spelen dat al weken op hem staat te wachten. Hij laat zijn plannen echter snel varen als hij hoort dat hij mee op reis mag met Bumba en Bumbalu! Het is een droom die in vervulling gaat, totdat ze plots Babilu kwijtraken.

Samen gaan ze hem zoeken en trekken ze naar the Far West waar ze cowboy en indiaantje spelen, waarna ze door trekken naar Afrika om te eindigen in Azië. Maar eerst maken ze nog een tussenstop in Sneeuwland waar ze bibberen van de kou en elkaar begroeten als echte Eskimo's. Vinden ze zo uiteindelijk Babilu terug?

Kom het ontdekken! Want samen met Bumba en Bumbalu zijn buiten Nanadu, Tumbi en Poppa voor de allereerste keer ook Li-Ling, Ituku en Zinzi van de partij in deze avontuurlijke theatershow voor de allerkleinsten. Ga mee op reis met Bumba en zing en lach mee met alle vriendjes die je kent van TV!

Praktische informatie

