BWW Feature: THEATER TERRA BRENGT ALS EERSTE MUSICAL TERUG IN HET THEATER

Utrecht, 20 mei 2020

Theater Terra brengt als eerste musical terug in het theater

Vanaf 3 juli is de familiemusical Peter Pan te zien in diverse Nederlandse theaters!

Peter Pan, de familiemusical van Theater Terra, gaat met inachtneming van de geldende maatregelen vanaf juli weer van start en is daarmee de eerste Nederlandse musical die weer gaat spelen. Het wereldberoemde sprookje is in verschillende theaters door Nederland te zien. De familiemusical zou oorspronkelijk te zien zijn van januari tot en met mei, maar moest vroegtijdig stoppen in verband met COVID-19.

De theaters en concertzalen kunnen vanaf 1 juni weer open en vanaf 1 juli mogen er 100 mensen in de zaal exclusief medewerkers. Deze uitspraak was voor Michiel Morssinkhof (producent Morssinkhof Terra Theaterproducties) de aanleiding om plannen te maken om weer te kunnen spelen: "We zijn bijzonder blij en trots om in deze moeilijke tijd weer mensen bij elkaar te kunnen brengen voor cultuur en vermaak, natuurlijk wel op gepaste afstand van anderhalve meter. De familiemusical Peter Pan is sinds de première in januari warm ontvangen door publiek en critici en dat maakt het extra bijzonder dat dit de eerste Nederlandse musical is die weer gaat spelen sinds de corona-crisis. Zonder de inzet van de meewerkende theaters, ons eigen team en onze vertegenwoordiger Theaterbureau Slot was dit nooit mogelijk geweest, daarvoor spreek ik graag onze dank uit. We kunnen niet wachten om vanaf juli weer publiek ter verwelkomen in de theaters."

Over Peter Pan

Fantastische avonturen wachten op Wendy wanneer Peter Pan haar slaapkamer binnenvliegt en haar meeneemt naar de magische wereld van Nimmerland. Het elfje Tinkerbel leert Wendy vliegen en samen met de Verloren Jongens ontdekken ze het eiland. Daar ontmoeten ze de stoere prinses Tijgerlelie, maar ook ruige piraten. Is Wendy klaar om samen met Peter Pan de strijd aan te gaan met de beruchte Kapitein Haak?

Over Theater Terra

Theater Terra maakt al meer 40 jaar familievoorstellingen en musicals die te zien zijn in heel Nederland en Vlaanderen. Daarnaast spelen voorstellingen van Theater Terra over de hele wereld, onder andere in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Japan, China en Australië. Bekende voorstellingen van Theater Terra zijn Kikker, Raad eens hoeveel ik van je hou, Welterusten Kleine Beer, De Kleine Zeemeermin en Aladdin. Naast Peter Pan was afgelopen seizoen ook Kikker en het Avontuur van Theater Terra in Nederland en Vlaanderen te zien.

Vanaf 3 juli vliegt Peter Pan als allereerste de theaters weer in. Verschillende Nederlandse theaters openen hiervoor de komende weken hun kaartverkoop. De speeldata en -locaties worden dagelijks bijgewerkt op www.theaterterra.nl.

