BWW Feature: STUDIO 100 WERKT AAN GROOTSE SPEKTAKEL-MUSICAL RED STAR LINE, DE OPVOLGER VAN 40-45 at Studio 100 Pop-Up Theater In Puurs

PERSBERICHT

3 maart 2021

Studio 100 werkt aan grootse spektakel-musical RED STAR LINE, dé opvolger van 40-45

Ondanks het feit dat de theaters in Vlaanderen momenteel nog gesloten zijn, maakt Studio 100 opnieuw plannen voor de toekomst. Zo maakt het productiehuis vandaag bekend dat het werkt aan de creatieve ontwikkeling van een nieuw groots totaalspektakel: RED STAR LINE. Deze productie wordt de grote opvolger van de spektakel-musical 40-45. Die voorstelling is, met momenteel al meer dan 750.000 tickets op de teller, een mijlpaal in de Vlaamse musicalgeschiedenis.

Met RED STAR LINE bouwt Studio 100 verder op de traditie van prestigieuze spektakel-musicals voor een zeer breed publiek over een thematiek die appelleert aan het collectieve geheugen maar tegelijk ook nog steeds actueel is in de huidige samenleving omwille van het onderwerp.

De stad Antwerpen was - einde 19e, begin 20e eeuw - het vertrekpunt van waar de grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting Noord-Amerika vertrokken. Rond dit thema opende in 2013, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje, het Red Star Line Museum. Er zal dan ook rond de musical een nauwe samenwerking met de stad Antwerpen en het Red Star Line Museum opgezet worden. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke gebouwen van het museum worden verteld.

Het wordt opnieuw een emotionele rollercoaster met een unieke live-beleving in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Wanneer de première doorgaat is nog niet bekend. Meer details over dit nieuwe project worden later bekendgemaakt.

Studio 100 heeft met dit nieuwe project trouwens de ambitie om deze voorstelling naar Nederland te brengen in een aangepaste versie. Daarvoor werden reeds de eerste contacten gelegd.

Gert Verhulst: "Met de spektakel-musical RED STAR LINE hebben we opnieuw een thema gekozen dat verankerd zit in het collectieve Vlaamse geheugen. Na het succes van Daens, 14-18 en 40-45 ben ik heel fier dat we met Studio 100 een nieuwe traditie hebben kunnen uitbouwen van grote, epische verhalen van bij ons. Verhalen die ons raken en die we telkens weer op een grensverleggende manier proberen te vertellen."

Hans Bourlon: "Ook in deze moeilijke tijden voor onze sector blijven we plannen maken en blijven we ondernemers, dat zit in het DNA van Studio 100. De komende maanden gaan we opnieuw intensief en creatief zaaien om een nieuwe prestigieuze, spectaculaire voorstelling te oogsten waarbij we opnieuw een stuk Vlaamse geschiedenis tot leven laten komen."

Anja Van Mensel, CEO Studio 100: "Ik ben bijzonder blij dat we met de spektakel-musical RED STAR LINE weer aan het begin staan van een groot en spannend avontuur. Na de successen van Daens en 40-45 hebben we heel wat knowhow opgebouwd om voorstellingen van dergelijke omvang te maken. De komende maanden wordt er achter de schermen met bijzonder veel inzet en passie gewerkt om opnieuw een unieke ervaring voor onze bezoeker te creëren. "

Bart De Wever, burgemeester Antwerpen: "Terwijl de schepen van de Red Star Line rond de eeuwwisseling honderdduizenden landverhuizers naar de Nieuwe Wereld brachten, beleefde Antwerpen een periode van enorme veranderingen. Onze stad was de eerste petroleumhaven en kreeg de eerste wolkenkrabber op het Europese vasteland. Antwerpen werd een moderne grootstad met een diversiteit die elders in Vlaanderen nog ongezien was.

In tegenstelling tot andere grote vertrekhavens zoals Hamburg of Liverpool verbleven de landverhuizers pal in het centrum van de broeiende en bloeiende stad. Dat bracht soms moeilijkheden en conflicten mee, maar ook opportuniteiten en pakkende verhalen. Want de schrijnende armoede, de vreselijke conflicten en het oplaaiende antisemitisme waardoor de landverhuizers vanuit elders in Europa uiteindelijk in Antwerpen verzeild geraakten, is ook een verhaal van hoop, van dromen en van de zoektocht naar een beter leven. We zijn als stad dus zeer opgetogen dat Studio 100 deze boeiende tijd onder een nog breder publiek wil bekend maken."

Nabilla Ait Daoud, Schepen voor cultuur Antwerpen: "Het Red Star Line Museum is een plek van uitwisseling. Het vertelt de geschiedenis van de landverhuizers in de 20ste eeuw aan de hand van persoonlijke verhalen: veelstemmig en verbindend, authentiek en actueel, verankerd in Antwerpen maar tegelijk met internationale uitstraling. Als schepen voor cultuur ben ik verheugd en trots dat dit unieke verhaal binnenkort op de musicalplanken van Studio 100 te zien zal zijn. Samen met het Red Star Line Museum-team kijken we uit naar de musicalbezoekers die de geschiedenis van de Red Star Line-passagiers ook in het museum willen beleven."

Alle info via www.redstarline.nu