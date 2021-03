BWW Feature: STAGE ENTERTAINMENT BENOEMT WALTER DRENTH TOT MANAGING DIRECTOR NEDERLAND

Stage Entertainment benoemt met ingang van 6 april 2021 Walter Drenth tot Managing Director Nederland. Walter Drenth volgt Albert Verlinde op die tot december 2020 leiding gaf aan de Nederlandse tak van het entertainmentbedrijf.

In deze functie is Walter verantwoordelijk voor de Nederlandse organisatie, alle Nederlandse producties, zoals TINA - De Tina Turner Musical en de commerciële activiteiten in Nederland. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook het AFAS Circustheater in Scheveningen en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij rapporteert rechtstreeks aan Arthur de Bok, CEO Stage Entertainment.

Walter zal zich in zijn nieuwe functie met name gaan richten op een verdere positionering van Stage Entertainment. Onder zijn leiderschap zal de focus liggen op de continuering van een sterke programmering, nieuwe creatieve ontwikkelingen, het verbreden en versterken van de relatie met de doelgroepen en het verder bouwen aan de organisatie.

Arthur de Bok, CEO Stage Entertainment: "We zijn verheugd dat Walter ons team komt versterken. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in verschillende commerciële rollen zowel op lokaal als internationaal niveau. Met zijn kennis van de ontwikkeling en exploitatie van wereldwijde live evenementen, muziekproducties en creative storytelling, is hij een geweldige versterking voor het Nederlandse team. Door zijn topsportachtergrond heeft hij bovendien een goed gevoel voor teamsamenwerking en begrijpt hij het belang van passie en productbeleving.''

Walter Drenth: "Ik vind het een voorrecht om bij dit bijzondere bedrijf te beginnen en leiding te geven aan de toegewijde, bevlogen professionals en talenten. Ik zie er naar uit om in nauwe samenwerking met het gehele team voort te bouwen op de sterke creatieve en commerciële basis van de organisatie, mooie musicalproducties naar het Nederlandse publiek te brengen en verder te werken aan het groeipotentieel van Stage Entertainment."

Walter komt van Heineken NV, waar hij meest recent als Senior Global Director wereldwijd verantwoordelijk was voor het internationale merkportfolio (waaronder Amstel, Sol, Desperados en Tiger). Daarvoor werkte hij in diverse operationele en managementfuncties voor Heineken in Ierland en Nigeria en gaf hij onder andere leiding aan de merkpositionering en strategie van het internationale Heineken® merk. Voor zijn loopbaan bij Heineken was Walter werkzaam bij onder andere reclamebureau FHV/BBDO en Unilever.

