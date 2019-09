BWW Feature: SINT ON ICE at Autotron 's-Hertogenbosch: 7 grote Sinterklaasshows op het ijs in Brabant!

's-Hertogenbosch, 10 september 2019

Zeven grote Sinterklaasshows op het ijs in Brabant

Spectaculaire Sint on Ice familieshow in het Autotron in 's-Hertogenbosch

Op 22, 23 en 24 november 2019 vinden er op het Autotron in 's-Hertogenbosch zeven spectaculaire Sinterklaasshows op het ijs plaats. Tijdens de ijsshow kan er worden meegezongen met de leukste sinterklaasliedjes, zullen de pieten stunten op het ijs en wordt de hele familie meegenomen op een Oudhollands winters schaatsavontuur.

Afgelopen juni werd het festivalterrein van het Autotron al omgetoverd voor het succesvolle Aida in Concert. 'De locatie bleek perfect voor grootschalige shows, laat Jeroen Dona van Libéma weten, 'daarom leek het ons niet meer dan logisch om ook in de winter een totaalbeleving voor de hele familie te creëren. Er zal een enorme schaatsbaan worden gebouwd waar de pieten hun mooiste schaatskunsten zullen laten zien, maar ook voor en na de show is er voor jong en oud genoeg te doen.'

Sint on Ice is een samenwerking tussen Autotron (onderdeel van Libéma), Van Hoorne Entertainment en Senf Theaterpartners. Michael van Hoorne, directeur van Van Hoorne Entertainment, kijkt uit naar de samenwerking met het Autotron: 'Jeroen en ik kennen elkaar al jaren en ik kan niet wachten om deze ijsshow aan het publiek te laten zien. Het Sintspektakel is niet alleen leuk voor de kinderen, ook ouders zullen zich verwonderen over de schaatsstunts van de professionele pietenschaatsers en het zal voor velen nostalgische gevoelens oproepen door de bekende Sinterklaasliedjes.' Van Hoorne is zeker niet onbekend met het maken van familieshows. Al eerder maakte hij de succesvolle familievoorstellingen van Brandweerman Sam, Paw Patrol Woezel en Pip en Fien en Teun.

Binnenkort volgt groot nieuws over de invulling van de shows.

Kaartverkoop en meer informatie: www.sintonice.nl.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories