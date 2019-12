BWW Feature: REPETITIES GESTART VOOR PETER PAN at Theater Terra Brengt Wereldberoemd Sprookje Tot Leven In Het Theater

Utrecht, 6 december 2019

Repetities gestart voor Peter Pan

Theater Terra brengt wereldberoemd sprookje tot leven in het theater

Deze week zijn in Amsterdam de repetities voor Peter Pan van start gegaan. Deze nieuwe familiemusical is gebaseerd op het sprookje van J.M. Barrie. Theater Terra brengt het avontuurlijke verhaal van Peter Pan in Nimmerland, voor iedereen vanaf 6 jaar, naar de theaters. De hoofdrollen worden gespeeld door Jarno Korf, Anouk Snel, Sjors Arts, Willianne Liemborg en Karin van Vliet. De voorstelling gaat op zondag 19 januari 2020 in Theater de Meervaart in Amsterdam in première en toert daarna tot 24 mei 2020 door Nederland en Vlaanderen.



Fantastische avonturen wachten op Wendy wanneer Peter Pan haar slaapkamer binnenvliegt en haar meeneemt naar de magische wereld van Nimmerland. Het elfje Tinkerbel leert Wendy vliegen en samen met de Verloren Jongens ontdekken ze het eiland. Daar ontmoeten ze de stoere prinses Tijgerlelie, maar ook ruige piraten. Is Wendy klaar om samen met Peter Pan de strijd aan te gaan met de beruchte Kapitein Haak?

Voor meer informatie en kaartverkoop, kijk op www.theaterterra.nl.

Over Theater Terra

Theater Terra maakt al meer 40 jaar familievoorstellingen en musicals die te zien zijn in heel Nederland en Vlaanderen. Daarnaast spelen voorstellingen van Theater Terra over de hele wereld, onder andere in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Japan, China en Australië. Bekende voorstellingen van Theater Terra zijn Kikker, Raad eens hoeveel ik van je hou, Welterusten Kleine Beer, De Kleine Zeemeermin en Aladdin. Naast Peter Pan is dit seizoen ook Kikker en het Avontuur van Theater Terra in heel Nederland en Vlaanderen te zien.



Spelers

Anouk Snel, Sjors Arts, Willianne Liemborg, Karin van Vliet en Jarno Korf.

Makers

Naar het toneelstuk van: J. M. Barrie | Script & liedteksten: Marc Veerkamp | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Poppen-, decor- en kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Lichtontwerp: Wannes van der Veer | Producent: Michiel Morssinkhof





