BWW Feature: RENE VAN KOOTEN EN BRIGITTE HEITZER GAAN DE THEATERS IN MET EIGEN VOORSTELLING at Tour

René van Kooten en Brigitte Heitzer staan na de musical Evita weer samen op het toneel met een nieuw muziekprogramma: Brigitte Heitzer en René van Kooten - Doen het samen. Een voorstelling met bewerkingen uit musicalklassiekers als Jesus Christ Superstar en Evita, maar ook muziek van The Police en Toon Hermans. Gezamenlijk gaan Brigitte en René op zoek naar de verbinding. Samen met twee muzikanten staan ze in september en oktober 2020 in de Nederlandse theaters.

Een voorstelling waarin verbinding centraal staat en elke avond anders is: "We zijn in de voorstelling ook benieuwd naar verhalen van het publiek en doen aan verzoeknummers. Op deze manier maken we de avond samen met het publiek en is elke avond uniek", aldus Brigitte Heitzer. Zo zoekt het duo naar verbinding door middel van muziek, met bekende en onbekend parels, elk met een persoonlijk verhaal en soms in een nieuw jasje.

René van Kooten kan niet wachten om weer op het toneel te staan: "Het is heerlijk dat we vanaf september weer voor publiek mogen spelen en dat ik dat dan mag doen met een eigen voorstelling samen met mijn beste vriendinnetje Brigitte is de kers op de taart".

Brigitte Heitzer en René van Kooten - Doen het samen is te zien in de Nederlandse theaters in september en oktober 2020. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.impactentertainment.nl.

