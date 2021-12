BWW Feature: QETC VRAAGT BUURTBUDGET AAN VOOR HUN JUBILEUMJAAR!

Buurtbudget - hoe werkt het?

Bewoners Amsterdam weten het beste wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente buurtbudgetten vrijgemaakt waar bewoners zelf over beslissen. Zij kunnen voorstellen doen hoe het geld te besteden in uw buurt. Zo kunnen ze bepalen hoe u uw buurt mooier, leuker en leefbaarder kan worden.

Bewoners kunnen nu stemmen met de reeds ontvangen code. Deze is recentelijk per post verstuurd aan de betrokkene bewoners

Titel plan - Live theater steunen - 20 jaar Queen's English Theatre Company!

Korte samenvatting

Toneelgroepen en theaters worden nog steeds hard getroffen door de coronacrisis. Voorstellingen worden nog steeds, soms op zeer korte termijn, geannuleerd. Stichting QETC is al sinds 2002 het toonaangevende Engelstalige theatergezelschap in Amsterdam Oud-Zuid

voor mensen uit tientallen landen en voor de LHBTIQ+ community.

Maar om live theater te kunnen blijven aanbieden voor bewoners van Oud- Zuid en geheel Amsterdam hebben we hulp nodig. Onze hoogwaardige producties trekken een publiek dat ook voor 50% uit Nederlandstaligen bestaat en dat uit alle rangen en standen komt.



Beschrijving van het plan

Doelena??

•Het groots vieren van het 20-jarig jubileum van QETC in 2022 met doel minstens 3 producties o.a.:

o een openlucht productie organiseren in Oud-Zuid i.v.m. Pride 2022 - evt. in het Vondelpark

o een grote voorstelling van de musical Cabaret.a?? •Mensen van 20+ nationaliteiten en culturen uit Oud-Zuid samenbrengen -diversiteit vierena??

•Opnieuw en veilig genieten van live theater - 'Come Back Together' •Buurtbewoners van Amsterdam Oud- Zuid bekend maken met ons bestaan - gedeeltelijk met kaartjes voor slechts 10 euro.a??

•Jonge vrijwilligers (18+) kennis laten maken en ervaring opdoen met het uitvoeren van theaterproducties in een professioneel omgeving.a??

•Deze plannen financieel te ondersteunen totdat iedereen zich weer veilig voelt om live evenementen bij te wonena?? •De marketingkosten en vaste kosten zoals internet en opslag te dekken zodat QETC nog de komende 20 jaar

live theater mag verzorgen. Deze kosten blijven bestaan, ook bij uitstel van een voorstelling.



WIE ZIJN WIJ?

QETC.nla??

De stichting Queen's English Theatre Company werd in 2002 opgericht in Amsterdam Oud-Zuid. Inmiddels hebben we tientallen producties uitgevoerd. In augustus 2021 heeft QETC (na 3 keer uitstel vanwege

lockdowns!) Talking Heads van bekende schrijver Alan Bennett op de planken gezet. Met hulp van het Buurtbudget, mochten we groepen zoals Roze Stadsdorp (LHBTIQ 50-plussers) en bewoners Oud-Zuid verwelkomen in het CC Amstel Theater - tegen zeer gunstige prijzen of zelfs helemaal gratis. Dit gloednieuwe theater biedt ruimte, ventilatie en niet te evenaren faciliteiten. Ideaal als dit de eerste keer is dat je weer naar een live evenement komt.

Het publiek van QETC bestaat voor de ene helft uit Nederlanders en voor de andere helft uit mensen (oorspronkelijk) uit andere landen. We zijn trots op ons publiek uit meer dan 20 verschillende landen. Net zoals met de Pride in Amsterdam, komt bij onze voorstellingen iedereen bij elkaar.

QETC is huisgevestigd in Oud-Zuid waar de meeste repetities en adminstratieve werkzaamheden plaatsvinden.



Aangevraagd Bedrag € 14.000,-

Uitvoering

De Crew van QETC bestaat uit mensen vanuit de hele wereld, o.a. Nigeria, Estonia, Bulgarije, Hongarije, Australië, Brazilië, Noord-Macedonië, India, Noorwegen, Sri Lanka, Duitsland, Israël, Groot-Brittannië, de VS en natuurlijk ook uit Nederland.

QETC wordt geleid door Mark Winstanley (regie en productie) woonachtig in Oud-Zuid en Alison Bass (kostuum, rekwisieten, stage-management) woonachtig in de Diamantbuurt.