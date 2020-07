BWW Feature: OFF-BROADWAY HIT 'MURDER BALLAD' KOMT NAAR NEDERLAND at National Tour

De krachtige, ruwe Off-Broadway musicalhit met te gekke rockmuziek uit 2013 komt vanaf september 2020 naar de Nederlandse theaters, zo heeft producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties bekendgemaakt. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Vajèn van den Bosch, Buddy Vedder, Cystine Carreon en Jonathan Demoor.

'Murder Ballad' vertelt het verhaal van Sara (Vajèn van den Bosch) een jonge twintiger vol ambitie, die alles uit het leven haalt wat erin zit, tot ze de kalmere Michael (Buddy Vedder) ontmoet en een gezin sticht. Alles lijkt goed te gaan, tot ze na jaren een oude vlam van vroeger tegen het lijf loopt en begint te twijfelen of ze wel de juiste levenskeuzes heeft gemaakt.

''Ik ben enorm trots dat wij in deze bijzondere tijden de krachten wisten te bundelen met alle betrokken partijen en het ons gelukt is om in no-time deze productie naar Nederland te halen. Het is een prachtige doorgecomponeerde musical met heerlijke, krachtige pop-rockmuziek. Samen met ons artistiek team, ijzersterke cast èn live muziek ben ik ervan overtuigd dat wij een prachtige Nederlandse versie van 'Murder Ballad' gaan neerzetten.'' aldus producent Giovanni Sturkenboom.

'Murder Ballad' is geschreven door Julia Jordan en Juliana Nash. Florus van Rooijen tekent voor de Nederlandse vertaling en de regie. De muzikale leiding, arrangementen en begeleiding zijn in handen van Marnix Wetzer.

De musical zal vanaf 19 september 2020 meer dan 100 keer te zien zijn door heel Nederland. De première staat gepland op 12 oktober 2020 in De Goudse Schouwburg te Gouda.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.stentproducties.nl

