BWW Feature: OFF-BROADWAY HIT 'MURDER BALLAD' KEERT TERUG NAAR NEDERLAND!

De krachtige en ruwe Off-Broadway hit 'Murder Ballad' keert na lovende recensies en behaalde successen terug naar de Nederlandse theaters. Vandaag kondigde producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties aan dat de rockmusical vanaf april 2023 opnieuw te zien zal zijn in de Nederlandse theaters, met vrijwel een nieuwe cast bestaande uit: Renée van Wegberg / Bettina Holwerda, John Vooijs, Joey Schalker en Cystine Carreon.

De musical 'Murder Ballad' was vorig theaterseizoen tijdens de Coronapandemie te zien in Nederland met o.a. Vajèn van den Bosch en Buddy Vedder in de hoofdrollen. Ondanks de pandemie behaalde de musical wat betreft de kaartverkoop waanzinnige successen en lovende 4 á 5 sterren recensies.

'Murder Ballad' vertelt het verhaal van de ambitieuze Sara, die alles uit het leven haalt wat erin zit, tot ze de kalmere Michael ontmoet en een gezin sticht. Alles lijkt goed te gaan, tot ze na jaren een oude vlam van vroeger tegen het lijf loopt en begint te twijfelen of ze wel de juiste levenskeuzes heeft gemaakt.

''Zowel na afloop van de korte terugkeer in juni 2021 als bij de aankondiging van de Vlaamse versie afgelopen oktober kregen wij vanuit het Nederlandse publiek vragen over een herneming in Nederland. Ik vind het dan ook te gek om de tournee van 2023 in Nederland aan te mogen kondigden met een vrijwel nieuwe cast. Met deze andere generatie cast gaan we het wiel opnieuw uitvinden. Tijdens diverse werksessies werden wij al omvergeblazen door al het vocale geweld waarover deze cast beschikt. Ook het feit dat Cystine Carreon opnieuw gestalte geeft aan de rol van Vertelster, een waanzinnig belangrijke rol waarbij ze ook nog live viool speelt, daar kan ik alleen maar erg dankbaar voor zijn! Ik glunder van oor tot oor met deze doorgewinterde cast en ik kan garanderen dat we opnieuw gaan rocken in het theater, het dak gaat eraf!'', aldus producent Giovanni Sturkenboom.

'Murder Ballad' is geschreven door Julia Jordan en Juliana Nash. De Nederlandse vertaling en regie worden verzorgd door Florus van Rooijen. De muzikale leiding, arrangementen en begeleiding zijn in handen van Marnix Wetzer, hij zal de voorstelling live begeleiden in afwisseling met Rosite van der Woude.

De musical zal vanaf 15 april 2023 meer dan 50 keer te zien zijn door heel Nederland. Hierbij zullen Renée van Wegberg en Bettina Holwerda afwisselend te zien zijn als Sara, met naast hun zijde John Vooijs (Tom), Joey Schalker (Michael) en Cystine Carreon (Vertelster). De première staat gepland op 24 april 2023 in De Goude Schouwburg te Gouda, waarna de musical tot en met 17 juni 2023 door heel Nederland te zien zal zijn. Daarna zal 'Murder Ballad' met een Vlaamse topcast tot en met begin september 2023 te zien zijn door België.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.stentproducties.nl