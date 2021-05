BWW Feature: NIEUWE NEDERLANDSE MUSICAL CHECKPOINT CHARLIE VERWACHT IN DE THEATERS

Goedemorgen Theaterproducties brengt vanaf januari 2023 de nieuwe Nederlandse musical Checkpoint Charlie. Na Hugo de Groot, de musical is dit de eerste reizende musicalproductie van producent Fons van Rongen. Van Rongen: 'De tijd is rijp om het verhaal van de muur te vertellen, over de mensen wier leven geraakt werd door die muur. Dat was een periode waarin veel mensen verdriet ervaarden, maar sommigen vonden juist geluk. We willen het publiek laten meeleven met die gevoelens. De mozaïekvertelling die we als vorm hebben gekozen, past daar prachtig bij.'

Liedteksten

De liedteksten van Checkpoint Charlie worden geschreven door Stef Bos, bekend van onvergetelijke hits als 'Papa' en 'Is dit nu later'. Bos had altijd al affiniteit met deze periode uit de geschiedenis. Dit is de eerste keer dat hij speciaal voor een musical liedteksten schrijft. Bos: 'De tijd van de DDR was diffuus, dat doet iets met mensen. Het is ergens vergelijkbaar met de onduidelijke tijd waar we nu in leven. Destijds was er een fysieke muur die de mensen verdeelde, nu één die we niet kunnen zien.' Naast Bos als liedtekstschrijver zullen componist Helmer Kant en regisseur Fons van Rongen hun samenwerking na Hugo de Groot, de musical voortzetten.

Verhaal

Iedereen kent de verhalen over de val van de muur in '89. Maar hoe is het om in Berlijn mét de muur te leven? In Checkpoint Charlie volgen we verschillende inwoners van Berlijn, die allen, van de ene op de andere dag, opgesloten zitten in 'hun' deel van de stad.

De zangeres die met haar beste vriend droomt van/fantaseert over een vrij leven buiten Berlijn, optreden met haar eigen band, overal ter wereld. Haar droom spat uiteen op het fonkelnieuwe prikkeldraad. Tegelijkertijd geniet haar zachtmoedige vader juist van het oude-vertrouwde leven in de DDR. Het net getrouwde stel dat 'gelukkig' in het westen woont, maar uiteen gedreven wordt door de grenzeloze ambitie van de man; de vrouw mist haar moeder aan de andere kant van de muur meer en meer. De grenswachter die dag aan dag zijn ronde doet, zonder dat hij gelooft in de idealen die hij moet verdedigen/bewaken. Ze leven als bomen zonder wortels.

En daar bij het checkpoint staat de Amerikaanse soldaat op wacht. Hij ziet de mensen die op 13 augustus 1961 wakker worden in een parallelle wereld. Hij ziet ze in het duister tasten, gescheiden van hun familie, hun dromen en de stad zoals ze die kenden. Door de muur. De muur die hen verdeelt én verbindt.

Checkpoint Charlie wordt in samenwerking met Impact Entertainment naar de Nederlandse theaters gebracht. Voor meer informatie www.checkpointcharliedemusical.nl

