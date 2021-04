BWW Feature: NIEUWE FAMILIEMUSICAL ALICE IN WONDERLAND KOMEND SEIZOEN TE ZIEN IN DE THEATERS at National Tour

Nieuwe familiemusical Alice in Wonderland komend seizoen te zien in de theaters

Alice in Wonderland is komend seizoen te zien in de Nederlandse theaters. Gespeeld door het Nationaal Jeugd Musical Theater, bekend van Kruistocht in Spijkerbroek en Koning van Katoren. Naast de jonge talenten zullen tevens enkele volwassen professionals te zien zijn in de hoofdrollen. De musical, voor iedereen vanaf 8 jaar, is vanaf januari 2022 te zien.

Wanneer Alice het Witte Konijn achterna gaat is er geen weg meer terug: ze komt terecht in het magische en maffe Wonderland. Ze beleeft avonturen die steeds gekker worden en ontmoet merkwaardige figuren: een dodo, een grote rups, de Kolderkat, de Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas. Uiteindelijk keren zelfs de Hartenkoningin en haar levende kaarten zich tegen Alice! Is dit echt of allemaal een droom?

Vanaf vandaag start de casting voor Alice in Wonderland. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de audities op: https://www.njmt.nl/alice-in-wonderland/.

Cast

In Alice in Wonderland zijn enkele volwassen professionals te zien, samen met een groep talentvolle kinderen en jongeren van het Nationaal Jeugd Musical Theater.

Creatives

Gebaseerd op de boeken van: Lewis Carroll | Script, liedteksten, muziek en regie: Elise Berends | Productieleider NJMT: Marc Ramaekers | Productieleider: Eline Voorn | Producent: Michiel Morssinkhof