BWW Feature: NEDERLANDSE REISOPERA SCHUIFT GROTE PRODUCTIES SEIZOEN 20/21 DOOR NAAR 2022 EN 2024 at National Tour

P E R S B E R I C H T

Enschede, 26 juni 2020

Drie grote operaproducties uit het komende seizoen worden verplaatst

De Nederlandse Reisopera ontwikkelt voor seizoen 20/21 een aantal nieuwe producties om mee door het land te reizen. De drie geplande grote operaproducties schuiven door naar 2022 en 2024.

De afgelopen weken is de eerste kleine 'muzikale short story' Magelone & Peter ontwikkeld en gerepeteerd in Enschede.

In de maand juli staan activiteiten voor kinderen en jongeren uit Twente centraal bij de Reisopera. Met een videoclip, een korte film en een vijftal creatieve workshops die gegeven worden in ons gebouw op de Performance Factory.

Eind augustus maken we meer details bekend over onze activiteiten in het komende seizoen.

Ontwikkelen kleine producties

De drie grote operaproducties die gepland waren voor seizoen 2020/21 schuiven door naar een latere datum.

Na intern onderzoek is gebleken dat het bij grootschalige operaproducties met symfonieorkest, solisten, koor en dansers niet mogelijk is om tijdens repetities en voorstellingen voor iedereen op en achter het podium de anderhalve metermaatregelen te handhaven en te voldoen aan de specifieke coronaprotocollen van de verschillende speellocaties.

Op dit moment ontwikkelen wij een aantal kleinschalige en aangepaste producties waarmee we het komend seizoen gaan rondreizen in Nederland. De producties kunnen met inachtneming van de coronamaatregelen gespeeld worden in theaters en op andere locaties.

Op zaterdag 11 juli is in het Wilminktheater in Enschede twee maal een try-out te zien van de muzikale short story Magelone & Peter. Vanaf 1 juli is een beperkt aantal kaarten te koop voor deze twee try-outs.

Verschuiving naar 2022 en 2024

De komische Nederlandstalige opera Bruid Te Koop! (Smetana) zou oorspronkelijk op 14 maart 2020 in première gegaan zijn in Enschede. Première en tournee konden door de op 12 maart afgekondigde coronamaatregelen niet doorgaan.

In eerste instantie is in maart besloten de hele tournee te verplaatsen naar oktober/november 2020. Omdat de regering aangekondigd heeft de maatregelen voor de anderhalve-metersamenleving voorlopig te handhaven, hebben we besloten om deze productie door te schuiven naar voorjaar 2022.

De familieopera Hänsel und Gretel (Humperdinck) zou in januari/februari langs de grote Nederlandse theaters reizen. Deze productie verschuift naar het najaar van 2022.

De balletopera Les Indes galantes (Rameau) stond gepland voor maart/april 2021. Deze tournee wordt verplaats naar het najaar van 2024.

Juli: kinderen en jongeren in Twente staan centraal

In de maand juli staan jeugd en jongeren in Twente bij ons centraal.

*Van 6 - 10 juli doen we mee aan het project Sjors Zomer dat creatieve activiteiten gratis aanbiedt aan kinderen in Enschede. We geven een vijftal workshops voor kinderen van 4 - 12 jaar.

Maandag 6 juli, 15.30 - 16.30: Stort neer als een echte operadiva, door sopraan Francis van Broekhuizen

Dinsdag 7 juli, 15.30 - 16.30: Acteren kun je leren, door theatermaker Karine Roldaan

Woensdag 8 juli, 15.30 - 16.30: Zing mee met het Reisopera Kinderkoor onder leiding van dirigent Mirjam Spoelman

Donderdag 9 juli, 15.30 - 16.30: Maak je eigen theatermasker door kostuumontwerper Reina de Vries

Vrijdag 10 juli, 15.30 - 16.30: Maak je eigen toneelkijkdoos door decorbouwer Sven Muller en rekwisiteur Tom Rosenboom

Alle workshops vinden plaats in ons gebouw op de Performance Factory in Enschede. Aanmelden kan via deze link.

*Ons talentproject De Maakers heeft zijn theatervoorstelling Orpheus: durf jij los te laten omgewerkt naar een film van 10 minuten. Deze film gaat zal in juli in première gaan op onze eigen media.

*De kinderen van het Reisopera Kinderkoor zijn inmiddels weer wekelijks aan het repeteren op de woensdagmiddag. Voor de zomerstop maken zij een videoclip die laat zien wat er allemaal bij komt kijken als je mag zingen in een opera! De clip gaat in juli in première op onze eigen media.

* doe een dagproject cadeau

Om te vieren dat de basisscholen weer open zijn, doet de Reisopera een educatie-dagproject cadeau aan een basisschool in Overijssel en in Gelderland. Iedereen mag een school nomineren! Kijk voor meer informatie in deze link.

Related Articles Shows View More Netherlands Stories