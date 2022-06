BWW Feature: Michael Muyderman wordt Marius in Les Misérables! De cast is compleet!

Vandaag maakt De Graaf en Cornelissen Entertainment met trots de laatste hoofdrol voor de legendarische musical Les Misérables bekend. Met de zeer talentvolle Michael Muyderman, die de rol van Marius zal vertolken, is de hoofdcast voor de legendarische musical compleet. Michael treedt in de voetsporen van Jamai Loman en Danny de Munk, die de rol van Marius in voorgaande versies speelden.

'Michael zien wij als een grote belofte in de musicalwereld,' laat artistiek directeur Hans Cornelissen weten. 'Het is niet voor niets dat hij twee jaar geleden al genomineerd werd voor aanstormend talent voor zijn rol in Annie de Musical. Bij zijn auditie voor de rol van Marius maakte hij meteen grote indruk op het creatieve team'.

Andere hoofdrollen worden gespeeld door Milan van Waardenburg (Jean Valjean), René van Kooten (alternate Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van den Bosch (Eponine), Ellen Pieters (Madame Thénardier), Yannick Plugers (Thénardier), Channah Hewitt (Fantine), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette).

Het verhaal

Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobsedeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden?

Vanaf februari 2023 zal deze legendarische musical exclusief te zien zijn in negen grote theaters in Nederland. De kaartverkoop is inmiddels gestart!

Kaarten via www.eventim.nl