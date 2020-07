BWW Feature: MUSICAL SUMMER CONCERT at ZUIDERPARKTHEATER DEN HAAG

Op zondag 9 augustus 2020 vindt in het openlucht Zuiderparktheater in Den Haag het allereerste MUSICAL SUMMER CONCERT plaats. De cast bestaat uit talenten die de afgelopen jaren hun sporen in verschillende musicals al ruimschoots hebben verdiend: Esmee Dekker, Nienke Latten, Elindo Avastia, David van den Tempel en muzikaal leider Billy Maluw. De kaartverkoop voor de twee voorstellingen (om 15.00 en 19.00 uur) van het MUSICAL SUMMER CONCERT is vandaag van start gegaan via www.zuiderparktheater.nl



Esmee Dekker, speelde de hoofdrol Eliza Doolittle in de meest recente revival van My Fair Lady en was te zien was in de David Bowie musical Lazarus en als de minnares in Evita. Nienke Latten speelde de rol van Jasmine in de Disney musical Aladdin in Stuttgart en was in Nederland onder andere te zien in de Efteling musical De Gelaarsde Kat. Elindo Avastia was te zien in de ABBA musical Mamma Mia! en Kinky Boots. David van den Tempel was te zien in musicals als Soldaat van Oranje, The Full Monty, De Grote Drie en Vietnam. Muzikaal leider Billy Maluw was als singer/songwriter onder ander te zien in The Voice of Holland en is een veelgevraagd begeleider voor musicalsterren als Pia Douwes, Stanley Burleson en vele anderen.



Het MUSICAL SUMMER CONCERT staat garant voor anderhalf uur genieten van de mooiste musicalhits. Hits uit de carrières van de artiesten zullen in het concert niet ontbreken. Maar niet alleen de beroemde klassiekers uit shows als Les Misérables en Wicked zijn te horen, ook nieuwe hit-musicals en off-Broadway producties maken deel uit van dit musicalprogramma.



Ariane Aris, algemeen directeur van het Zuiderpark Theater: "Fijn dat we dit seizoen het MUSICAL SUMMER CONCERT mogen verwelkomen in ons theater. Dit genre is een waardevolle toevoeging aan ons huidige programma. Deze voorstelling, waarbij de mooiste musicalnummers voorbijkomen, klinkt mij in de oren als genieten van live-muziek en zang, wegdromen, dansen en extra waarderen wat we de afgelopen maanden zo gemist hebben.'



MUSICAL SUMMER CONCERT wordt geproduceerd door de 19 jaar oude Nathan Markuszower, die hiermee meteen de jongste theaterproducent van Nederland is. "De afgelopen maanden zijn de theaters wereldwijd leeg gebleven. Het prachtige openlucht Zuiderparktheater in Den Haag biedt deze toptalenten een prachtige plek om weer te doen wat ze het liefste doen: op het toneel staan en zingen. Daarnaast verheug ik me enorm om met deze voorstelling mijn eerste grote stap te zetten als theaterproducent."



MUSICAL SUMMER CONCERT

Locatie Zuiderpark Theater Den Haag, Henriette Roland Holstweg 100, Den Haag

Datum Zondag 9 augustus 2020

Tijd 15.00u & 19.00 uur



Tickets & info www.zuiderparktheater.nl

