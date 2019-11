BWW Feature: MUSICAL CRUISE 2020 at Noorse Fjorden & Steden

PERSBERICHT Amsterdam, 5 november 2019

NURLAILA KARIM & TONY NEEF VAREN MEE MET MUSICAL CRUISE 2020

Exclusieve Musical Cruise op het vlaggenschip van Holland America Line

Musicalsterren Nurlaila Karim en Tony Neef, zullen naast de al eerder aangekondigde Stanley Burleson, te zien zijn tijdens de exclusieve Musical Cruise 2020. Op 28 juni 2020 vertrekken zij, vergezeld van een zeer getalenteerd musical-ensemble en pianist Billy Maluw (The Voice of Holland)aan boord van het nieuwste schip van Holland America Line, de Nieuw Statendam, voor een achtdaagse cruise naar de Noorse fjorden & steden. De Musical Cruise 2020 wordt exclusief georganiseerd door Zeetours, Cruisewinkel en Cruise Travel, in samenwerking met Holland America Line.

Nurlaila Karim, Tony Neef en Stanley Burleson hebben alle drie een indrukwekkende musical carrière op hun naam staan en zijn meerdere malen genomineerd voor een Musical Award. Samen waren zij onder andere te zien in de musical Miss Saigon, waarin Nurlaila de rol van Gigi vertolkte en Tony en Stanley de rol van Chris en John speelden.

Nurlaila Karim is op dit moment te zien als Donna in de musical Mamma Mia. Tony Neef is dit seizoen te zien in Haal Het Doek Maar Op en Stanley Burleson is op dit moment in Rome aan het repeteren voor de Queen rockmusical We Will Rock You.

Viking Saga's

De Musical Cruise 2020 vertrekt op 28 juni 2020. met het nieuwste schip van Holland America Line, de Nieuw Statendam, vanuit Amsterdam voor de 8-daagse Viking Saga cruise langs de adembenemende Noorse fjorden & steden. De Musical Cruise 2020 bezoekt het pittoreske dorpje Flåm aan een zijarm van de Sognefjord, het historische Stavanger, de hoofdstad van de Noorse Riviera Kristiansand en de charmante Noorse hoofdstad Oslo. Dit alles varend aan boord van de luxueuze Nieuw Statendam. Tijdens de Musical Cruise 2020 worden exclusieve musicalconcerten georganiseerd, die uitsluitend toegankelijk zijn voor passagiers die de Musical Cruise 2020 gereserveerd hebben via Zeetours, Cruisewinkel of Cruise Travel.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

www.zeetours.nl/musical-cruise

www.cruisewinkel.nl/musical-cruise

www.cruisewinkel.be/musical-cruise

https://www.cruisetravel.nl/cruises/scandinavie-8-dagen-28-juni-2020-1385227/





Related Articles Shows View More Netherlands Stories