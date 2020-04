BWW Feature: MUSICAL ADÈLE CONNY JASPERINA - DE GROTE DRIE EXCLUSIEF OP YOUTUBE PRODUCENT DE GRAAF & CORNELISSEN at Home

Utrecht, 10 april 2020

Nu er geen theatervoorstellingen meer zijn, heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment besloten de trouwe theater- en musicalliefhebbers de gelegenheid te geven in deze crisistijd toch van enkele originele shows te kunnen genieten. Vanaf aanstaande maandag publiceert het bedrijf een aantal weken voorstellingen op zijn eigen Youtube-kanaal en kan er zelfs gebruik worden gemaakt van een live chat met enkele acteurs uit de voorstelling. Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie is vanaf maandag 13 april 20.30 uur tot uiterlijk vrijdag 17 april 21.00 uur te zien.

De eerste theatershow die op het Youtube-kanaal van de theaterproducent komt te staan, is Adèle ConnyJasperina - De Grote Drie. Deze award winnende musical over Adèle Bloemendaal, Jasperina de Jong en Conny Stuart, heeft vanaf 2017 ruim een seizoen lang voor uitverkochte zalen gestaan. In 2018 heeft deze voorstelling de Musical Award mogen ontvangen voor Beste Kleine Musical. Daarna volgde nog een succes-reprise in het DeLaMar Theater.

'Het is een bizarre tijd waarin we leven,' laat artistiek producent Hans Cornelissen weten. 'Ik heb het nog niet meegemaakt dat mensen zo lang niet naar het theater konden komen. We hebben ons dan ook laten inspireren door het Youtube-kanaal van Andrew Lloyd Webber, The Show Must Go On. In de afgelopen jaren hebben we als bedrijf uiteenlopende voorstellingen gemaakt en een aantal van deze willen we online beschikbaar stellen. Mensen kunnen zich abonneren op ons Youtube-kanaal en krijgen Dan Via notificaties te horen wanneer de video beschikbaar komt. Ook kijken we naar de mogelijkheid dat kijkers tijdens de registratie kunnen chatten met de acteurs. Dit is iets wat in Nederland nog niet eerder is gedaan. De voorstelling blijft een midweek online staan, waarnaar er weer een andere voorstelling volgt.'

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen trappen af met de musical Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie, een voorstelling naar een idee van Hans Cornelissen. We zien de drie theaterdiva's samen op het podium. In werkelijkheid traden ze nooit met elkaar op, maar nu beleven we dus het concert dat er nooit was, maar wel graag hadden willen zien. Ellen Pieters, Frédèrique Sluyterman van Loo, Hanneke Drenth (en David van den Tempel) geven op magistrale wijze gestalte aan de theaterdiva's en werden door zowel pers als publiek geroemd voor hun opmerkelijke prestaties. Ellen Pieters werd voor haar rol als van Adèle Bloemendaal dan ook genomineerd met een Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Vanaf nu kan men zich abonneren op het Youtube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment:https://www.youtube.com/degraafencornelissen

