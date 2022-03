BWW Feature: LINDA VERSTRATEN EN SANNE DEN BESTEN TE ZIEN IN MUSICAL CHECKPOINT CHARLIE at Tour!

Goedemorgen Theaterproducties maakte vandaag de eerste twee hoofdrolspelers bekend van de nieuwe musical Checkpoint Charlie. Linda Verstraten zal de rol van de Oost-Duitse Lena vertolken en Sanne den Besten neemt de rol van de in West-Berlijn wonende Anna op zich. Checkpoint Charlie is vanaf begin 2023 te zien in de Nederlandse theaters.

Linda Verstraten, momenteel te zien in de musical Titanic, stond eerder in Kinky Boots en Hugo de Groot, de musical. Sanne den Besten werkte de afgelopen jaren op West End in Londen en speelde daar onder andere in Les Misérables en Mamma Mia. In Nederland werd zij bij het grote publiek bekend door haar deelname aan het tv-programma 'Op zoek naar Maria'. Producent Fons van Rongen: "We zijn ontzettend blij met Linda en Sanne in onze cast. Beiden zijn krachtige actrices, ontzettend getalenteerd, met prachtige stemmen die het publiek weten te raken."

De liedteksten voor de productie worden geschreven door Stef Bos. Voor Bos is het de eerste keer dat hij meewerkt aan een musical. In Checkpoint Charlie wordt het verhaal verteld van acht mensen in de eerste maanden na het plotselinge optrekken van de Berlijnse muur. Mensen die van de ene op de andere dag leven in een verdeeld Berlijn, afgesneden van familie, dromen en de stad zoals ze die kenden.

Checkpoint Charlie zal vanaf januari tot eind april 2023 te zien zijn door het hele land. De rest van de cast wordt later dit voorjaar bekend gemaakt. Voor meer informatie: www.checkpointcharliedemusical.nl

