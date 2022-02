BWW Feature: INDRUKWEKKEND OORLOGSVERHAAL OP KLOMPEN DOOR DE DESSA KEERT TERUG NAAR HET THEATER at Beeld en Geluid Den Haag

Het doek mag weer open! Na het succesverhaal van 2021, waarbij Vlissingen en Leeuwarden volledig waren uitverkocht, keert de immersieve theaterproductie Op klompen door de dessa terug. In april opent de nieuwe speelreeks bij Beeld en Geluid Den Haag, waarna in de zomer De Nieuwe kerk te Amsterdam wordt aangedaan.

De succesvolle theaterproductie Op klompen op door de dessa oogstte dit najaar veel lof bij pers en publiek. In deze nieuwe voorstelling zit je niet op een pluchen stoel maar beleef je, lopende door het decor, een unieke theatervorm met een mix van storytelling en gamingelementen. Op die manier wordt het verhaal verteld van een Nederlandse dienstplichtige soldaat die in Nederlands-Indië het gezag over de voormalige kolonie moest helpen herstellen.

Ontdek hoe het leven van deze Indiëganger eruitzag vlak voordat hij werd ingezet in Nederland-Indië. Wie liet hij achter en wat schreef hij zijn geliefden in Nederland tijdens deze vier jaar durende dekolonisatieoorlog? Ontdek aan de hand van authentieke documenten, zoals dagboeken, brieven en fotoalbums, hoe zijn turbulente leven in de periode van 1946 tot 1949 eruitzag en teken je eigen verhaal op. De veteraan verbreekt na meer dan 75 jaar het stilzwijgen en deelt zijn verhaal met jou.

Op klompen door de dessa wordt per regio aangepast naar het lokale verhaal. In Den Haag/Zuid-Holland komt het gedigitaliseerde erfgoedmateriaal uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen en volgen we een groep Haagse soldaten. Dit doen we aan de hand van dagboeken, beeldmateriaal, uniek fotomateriaal maar ook officiële stukken zoals inlichtingenrapporten en patrouilleverslagen.



Data: 19 april t/m 1 mei 2022

Speellocatie: Beeld en Geluid Den Haag

Tickets: www.opklompendoordedessa.nl

Producent: Studio Immersief

