BWW Feature: HOLIDAY ON ICE WEGENS GROTE VRAAG IN DE VOORVERKOOP OOK NAAR ROTTERDAM

Voorverkoop SUPERNOVA in Ahoy start vandaag

Na een periode van bijna 5 jaar keert Holiday on Ice terug naar Nederland. De voorverkoop van de nieuwe show SUPERNOVA heeft de verwachtingen overtroffen, daarom is besloten om aan de vier reeds geplande speelsteden nog een vijfde toe te voegen. Van 7 t/m 9 januari 2022 zal Holiday on Ice ook te zien zijn in Ahoy in Rotterdam!

Het complete speelschema rondom en tijdens de kerstvakantie van volgend jaar ziet er nu als volgt uit:

Zwolle: 9 t/m 12 december 2021

Groningen: 16 t/m 19 december 2021

Amsterdam: 23 en 25 t/m 27 december 2021

Maastricht: 29 december 2021 t/m 2 januari 2022

Rotterdam: 7 t/m 9 januari 2022



De kaartverkoop voor Rotterdam start vandaag via Eventim.nl. Tickets zijn te koop vanaf €27,50.





Over SUPERNOVA

Tijdens de adembenemende show SUPERNOVA komt het publiek ogen en oren tekort. De 40 internationale artiesten zijn niet alleen op, maar ook bóven het ijs te zien. Voor de show werd een speciaal hightech decor ontwikkeld en werden maar liefst vierhonderd spectaculaire kostuums vervaardigd.

CEO van Holiday on Ice en producer van SUPERNOVA Peter O'Keeffe over de nieuwe show: "SUPERNOVA staat garant voor ultramodern live-entertainment op het ijs. Met deze nieuwe productie blijven we trouw aan onze eis om de showbeleving voortdurend opnieuw uit te vinden, grenzen te verleggen en onszelf elk jaar weer uit te dagen om een nieuwe wereld op het ijs te creëren."

De creatieve leiding van SUPERNOVA is in handen van Robin Cousins, voormalig kunstschaatser, die naast Olympisch goud winnaar ook tweevoudig wereldkampioen is namens Groot-Brittannië. Na zijn sportcarrière ging hij als schaatser aan de slag bij Holiday on Ice, waar hij ook aan de wieg stond van diverse shows als Creative Director. Het kostuumontwerp is verzorgd door Stefano Canulli, woonachtig in Milaan en ontwerper voor topklasse shows. Hij was eerder onder andere verantwoordelijk voor designs voor modehuizen als Thierry Mugler en Valentino.

Holiday on Ice is in haar 77-jarig bestaan uitgegroeid tot de meest populaire ijsshow ter wereld. Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen één van de shows van Holiday on Ice.

