BWW Feature: HOLIDAY ON ICE SHOW SUPERNOVA WEGENS CORONAMAATREGELEN UITGESTELD TOT DECEMBER 2021

De groots opgezette Holiday on Ice show 'SUPERNOVA' zal vanaf december 2021 te zien zijn in Nederland. Oorspronkelijk zou de show eind dit jaar in première gaan, maar dat is wegens de coronamaatregelen niet meer haalbaar. Ondanks de versoepelingen vanaf 1 juli, is er wegens de benodigde 1,5 meter afstand geen mogelijkheid om voor voldoende publiek te spelen.

Holiday on Ice directeur Peter O'Keeffe: ''We hebben helaas moeten besluiten om de Nederlandse tournee van Holiday on Ice met een jaar uit te stellen. In goed overleg met de vier betrokken zalen worden de 24 voorstellingen van 'SUPERNOVA' nu gespeeld in de feestelijke decembermaand van 2021. Alle mensen die al een ticket hebben gekocht zullen vanaf vandaag op de hoogte worden gebracht."

Holiday on Ice is in haar 76-jarig bestaan uitgegroeid tot 's werelds meest populaire ijsshow. Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen één van de shows. De nieuwste show 'SUPERNOVA' was een groot succes in Duitsland en Frankrijk. Na vijf jaar is het de eerste show van Holiday on Ice die in Nederland te zien zal zijn.

In 'SUPERNOVA' vertonen de artiesten hun kunsten niet alleen op, maar ook hoog boven het ijs! Voor de show werden maar liefst 400 nieuwe kostuums ontworpen. Het publiek komt oren en ogen tekort bij de kleurrijke en spectaculaire show. De show is vanaf 9 december 2021 t/m 2 januari 2022 te zien in Zwolle, Groningen, Amsterdam en Maastricht.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop: https://holidayonice.com/nl/

