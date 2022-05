BWW Feature: GENOMINEERD 'AANSTORMEND TALENT' DANIQUE GRAANOOGST TE ZIEN IN FALSETTOS!

Producent OpusOne is verheugd te melden dat Danique Graanoogst aan de cast van Falsettos is toegevoegd. Danique zal tijdens deze reeks in DeLaMar te zien zijn in de rol van Dr. Charlotte. De meeslepende musical over een 'modern family' uit New York in de jaren '80, is vanaf 23 juli t/m 13 augustus exclusief te zien in de Wim Sonneveldzaal in DeLaMar in Amsterdam. De voorstelling is vertaald en geregisseerd door Koen van Dijk en Marco Braam is verantwoordelijk voor de arrangementen en muzikale leiding. Chiara Re maakte de choreografie.

Eerder dit jaar was Danique genomineerd voor een Musical Award in de categorie 'Aanstormend Talent' voor haar rol als Meghan Markle in Diana & Zonen.

Daarnaast wordt de rol van de hoofdpersoon Marvin vervuld door William Spaaij, bekend van onder andere zijn rol inDe Kleine Blonde Dood, en Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Momenteel is hij dagelijks te zien in de succesvolle musical Dagboek van een Herdershond. Rosalie de Jong, die de rol van Trina op zich neemt, speelde afgelopen seizoen in Come From Away en werd daar genomineerd voor een Musical Award in de categorie Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical, Heerlijk Duurt het Langst, De Jantjes en Rocky das Musical. Ad Knippels, die we in de rol van Mendel gaan zien, speelde het afgelopen jaar in Come From Away en was eerder te zien in Anastasia, The Sound of Music en Fun Home. Job Greuter, als Whizzer, maakte recent zijn eerste eigen voorstelling A Kind of Odyssey bij MusicalMakers in DeLaMar West. Julia Herfst, in de rol van Cordelia, was als actrice en zangeres te zien in The Full Monty en afgelopen seizoen in De dag dat ik Robert Long ontmoette.

Het verhaal

Falsettos vertelt het verhaal van een joodse 'modern family' in New York begin jaren '80. Marvin leeft onder één dak met zijn ex-vrouw Trina, zijn zoon Jason én zijn nieuwe vriend Whizzer. Marvin is namelijk als homo uit de kast gekomen, maar is bij zijn gezin gebleven. Deze bijzondere gezinssamenstelling leidt tot allerlei pijnlijke en komische confrontaties. Als dan ook nog de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw intrekt, loopt de situatie helemaal uit de hand. Door dit alles besluit Marvins zoon Jason dat hij zijn 13e verjaardag, zijn bar mitswa, niet meer wil vieren. Zeker niet wanneer Whizzer een vreemde ziekte krijgt die vooral homoseksuele mannen lijkt te treffen. En zo krijgt de viering van Jason's volwassenwording een onverwachte wending.

Falsettos wordt gemaakt in nauwe samenwerking met DeLaMar en wordt ondersteund door o.a. Fonds PodiumKunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds21 en Kickstart Cultuurfonds.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.falsettos.nl en www.delamar.nl/falsettos