BWW Feature: FRANCIS VAN BROEKHUIZEN WORDT MOEDER-OVERSTE IN THE SOUND OF MUSIC at Tour

Francis van Broekhuizen krijgt de rol van moeder-overste in de musical The Sound of Music. Producent Stage Entertainment brengt de musicalklassieker in een nieuwe, energieke en eigentijdse versie die vanaf 16 juni 2021 te zien is in het AFAS Circustheater Scheveningen. Hierna zal de voorstelling doorreizen langs de grote theaters in Nederland. De voorstelling kan - mocht dat in juni nodig zijn - coronaproof met een beperkte zaalbezetting spelen. De kaartverkoop voor The Sound of Music is vandaag gestart.

Nederlandse operazangeres en comédienne Francis van Broekhuizen zal de rol van moeder-overste vertolken. Zij geeft de opdracht aan Maria om als gouvernante te gaan werken bij de familie Von Trapp. Ook William Spaaij (o.a. De Kleine Blonde Dood, Lazarus) krijgt een rol in de musicalklassieker, hij speelt de rol van impresario oom Max. De rol van Kapitein Von Trapp, de vader van het gezin, wordt vertolkt door Stefan Rokebrand (o.a. Soldaat van Oranje, Celblok H). Belinda van der Stoep (o.a. Alleen maar nette mensen, Celblok H) zal de rol van Barones Elsa Schraeder op zich nemen en Esmee Mardjan (o.a. The Addams Family) speelt de oudste zus van de kinderen, Liesl. Jimi Hendrikse speelde al eerder in de musical Kinky Boots en speelt nu de rol van Rolf, de postbode en het vriendje van Liesl. Eerder werd al bekend dat de hoofdrol Maria wordt gespeeld door Nandi van Beurden. Op 4 april was te zien hoe zij de finale won van het AVROTROS tv-programma Op zoek naar Maria.

Nandi van Beurden as Maria von Trapp

Het creatieve team van producent Stage Entertainment, onder leiding van Carline Brouwer (regie), Stanley Burleson (choreografie), Ad van Dijk (musical supervisor) en de cast, bestaande uit 30 personen, kunnen niet wachten om na een lange periode van lockdown en gesloten theaters het verhaal van hoop met veel verbeeldingskracht, kleur en vrolijkheid te kunnen brengen. Carline Brouwer over de voorbereidingen: "Na meer dan een jaar zonder musicals kijk ik er zo naar uit om dit verhaal van hoop en liefde naar de theaters te brengen! Toen in december de tweede lockdown werd ingevoerd, werden we genoodzaakt om het castingproces anders vorm te geven. We hebben er toen voor gekozen dit digitaal te doen, een heel nieuwe ervaring. Daardoor hebben we geen vertraging opgelopen en kunnen we in juni daadwerkelijk gaan spelen! Climb every Mountain gezongen door moeder-overste, zal iedereen weer vertrouwen geven in de toekomst."

Stefan Rokebrand as Captain von Trapp

Over The Sound of Music

The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder-overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een té streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien. Een voorstelling waarbij het publiek kan genieten van bekende nummers als Edelweiss en Do-re-mi. The Sound of Music is het grootste succes van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II en wordt sinds 1959 in theaters over de hele wereld gespeeld. De gelijknamige film uit 1965 met Julie Andrews en de recent overleden Christopher Plummer is een van de succesvolste films allertijden.

Speelplan The Sound of Music

AFAS Circustheater Scheveningen, Scheveningen - 16 juni 2021 t/m 8 augustus 2021

Koninklijk Theater Carré, Amsterdam - 11 augustus 2021 t/m 5 september 2021

Theater aan het Vrijthof, Maastricht - 9 september 2021 t/m 12 september 2021

ATLAS Theater, Emmen - 15 september t/m 19 september 2021

Schouwburg Amphion, Doetinchem - 22 september 2021 t/m 26 september 2021

Parkstad Limburg, Heerlen - 29 september 2021 t/m 3 oktober 2021

Theater De Spiegel, Zwolle - 6 oktober 2021 t/m 10 oktober 2021

MartiniPlaza Theater, Groningen - 13 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021

Theater aan de Parade, Den Bosch - 27 oktober 2021 t/m 7 november 2021

Parktheater Eindhoven, Eindhoven - 10 november 2021 t/m 14 november 2021

Agnietenhof, Tiel - 17 november 2021 t/m 21 november 2021

Chassé Theater, Breda - 24 november 2021 t/m 28 november 2021

Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden - 8 december 2021 t/m 12 december 2021

Schouwburg en Congrescentrum Het Park, Hoorn - 15 december 2021 t/m 19 december 2021

Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam - 22 december 2021 t/m 9 januari 2022

Theater aan het Vrijthof, Maastricht - 12 januari 2022 t/m 16 januari 2022

Chassé Theater, Breda - 19 januari 2022 t/m 23 januari 2022

Schouwburg Orpheus, Apeldoorn - 26 januari 2022 t/m 29 januari 2022

Kunstlinie, Almere - 2 februari 2022 t/m 5 februari 2022

Schouwburg Orpheus, Apeldoorn - 9 februari 2022 t/m 13 februari 2022

Meer informatie en kaartverkoop: www.soundofmusic.nl

Foto credits: Roy Beusker