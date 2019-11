BWW Feature: ESMEE DEKKER NAAST SVEN RATZKE IN ROCKY HORROR SHOW at National Tour

Utrecht, 29 november 2019

Esmee Dekker naast Sven Ratzke in Rocky Horror Show

De Graaf & Cornelissen Entertainment is verheugd te melden dat Esmee Dekker naast Sven Ratzke in Rocky Horror Show te zien zal zijn. Dekker speelde al eerder in voorstellingen van De Graaf & Cornelissen en ontving lovende kritieken en een nominatie voor haar hoofdrol in My Fair Lady. Esmee zal in de voorstelling de rol van Janet vertolken. Rocky Horror Show gaat op 28 september 2020 in het DeLaMar Theater in première en reist daarna verder het land door.

"We zijn erg blij dat we Esmee aan de cast hebben kunnen toevoegen. We hebben al bij meerdere voorstellingen erg fijn met haar samengewerkt, maar ook hoofdrolspeler Sven Ratzke en regisseur Paula Bangels waren meteen heel enthousiast over Esmee," vertelt artistiek directeur Hans Cornelissen.

Esmee Dekker maakte haar debuut in De Jantjes en speelde daarna in Heerlijk duurt het langst en Zo'n Toon. Haar eerste grote rol scoorde ze in A Chorus Line, gevolgd door de hoofdrol in My Fair Lady. Voor de vertolking van Eliza Doolittle ontving ze lovende kritieken en een nominatie Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol. Afgelopen seizoen was ze te zien als maîtresse in EVITA en vertolkte ze een keer per week de titelrol Evita. Op dit moment is ze te zien in Lazarus van Ivo van Hove.



Rocky Horror Show is een musical-horror-komedie gebaseerd op de cultfilm uit 1975 en daarmee een parodistische hommage aan de klassieke B-sciencefictionfilms en andere horror genres, met onweerstaanbare muziek. De show is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijde absolute must see en heeft een lange traditie van interactie met het publiek opgebouwd. Een avond waarop eindelijk alles weer een keer mag. Een onvergetelijke hilarische wilde rit vol rock 'n roll.

Het verhaal

Het pas verloofde koppel Brad en Janet raakt op een stormachtige avond verzeild in het kasteel van de transseksuele dokter Frank-N-Furter. Ze maken er kennis met zijn dienaar Riff Raff en zijn zuster Magenta, groupie Colombia, supercreatie Rocky, de rivaliserende wetenschapper Dr. Scott en andere flamboyante figuren. De avond ontaardt in een regelrechte relatie- en libidotest met veel jarretels.

Rocky Horror Show is in het seizoen 2020-2021 in de Nederlandse theaters te zien. De landelijke première vindt plaats op 28 september 2020 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories