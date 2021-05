BWW Feature: EERSTE IMMERSIVE STORY VAN BELGIË: “BESTEMMING ATLANTIS” BIJT DE SPITS AF IN NAGELNIEUWE STUDIO 100

Studio 100 blijft investeren, ook in deze vreemde tijden. Want samen met CityCubes lanceren we vandaag de allereerste immersive story van België: een nieuwe, innovatieve totaalbeleving voor families en vrienden: "Studio 100 Story Studio". Het wordt de allereerste keer in België dat verhalen op deze manier verteld worden. Immersive, waarbij het publiek letterlijk binnenstapt in het verhaal door de spectaculaire, levensgrote projecties. Het luisterverhaal via koptelefoons maakt de beleving nog sterker. Het wordt een lust voor het oog met veel humor gebracht en een heus avontuur.

Om deze bijzondere ervaring te creëren wordt gebruikt gemaakt van de allernieuwste projectie-technieken. De eerste story die te zien zal zijn is "Bestemming ATLANTIS". De bezoekers worden meegenomen in de intrigerende wereld van de verzonken stad met al zijn mysteries die diep onder het wateroppervlak verborgen liggen.

Op 29 mei opent deze nagelnieuwe ervaring zijn deuren op de Antwerpse Meir. Omwille van de toegang in zeer kleine groepen en alle andere maatregelen is deze beleving 100% coronaproof.

"Bestemming ATLANTIS" betekent de start van een nieuw soort entertainment voor Studio 100, dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert: de immersive story. Het project zal doorgaan in een nieuwe, tijdelijke locatie: Studio 100 Story Studio in het stadscentrum van Antwerpen. Partners CityCubes en Studio 100 zijn momenteel volop bezig met de technische en creatieve ontwikkeling van de eerste grote immersive voorstelling: Bestemming ATLANTIS. Doorheen verschillende grote ruimtes beleven de bezoekers het indrukwekkende verhaal van de verzonken stad op een zeer humoristische manier. De audiocast van Bestemming ATLANTIS kan alvast rekenen op een mooie stemmencast met oa Sven De Ridder en Peter Van de Velde.

Met deze eerste immersive story richten zij zich naar een zeer breed publiek. Eigenlijk naar iedereen die zin en nood heeft aan een ontspannende uitstap in deze vreemde tijden.

Gert Verhulst - Oprichter Studio 100 "We starten bij Studio 100 graag vanaf een wit blad om samen iets nieuws te creëren. We proberen daarbij ook altijd de nieuwste technische mogelijkheden en innovaties volop te omarmen. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast over deze nieuwe vorm van verhalen vertellen. Door deze immersive ervaring kunnen we onze bezoekers iets unieks aanbieden en hen volledig laten opgaan in het verhaal."

Anja Van Mensel - CEO Studio 100 Benelux "Studio 100 Story Studio vormt een mooie aanvulling op onze huidige activiteiten en betekent ook meteen een nieuwe stap voor Studio 100. Het is een nieuwe vorm van entertainment waar wij volledig in geloven. Samen met onze partner CityCubes ben ik ervan overtuigd dat we opnieuw een vlag gaan planten in het aanbieden van kwaliteitsvolle ontspanning voor families."

Dieter Veulemans - Partner CityCubes: "Ik heb in het verleden al heel wat verschillende immersive musea-shows bezocht. Het viel mij hier vaak op hoeveel reacties zo'n beleving teweeg brengt. Dit enthousiasme van mensen, plus de expertise die we met Smile Safari hebben, heeft me geprikkeld om hiermee aan de slag te gaan. Door de coronamaatregelen komt deze opportuniteit op ons pad en met de steun, kennis en kracht van Studio 100 ben ik er van overtuigd dat we hier iets gaan neerzetten van topniveau! '

Verhaal

Al eeuwen is de mens op zoek naar de ruïnes van Atlantis, de legendarische stad uit de Oudheid die verdween in de zee. Meer dan 10 000 jaar bleef de exacte locatie een mysterie. Maar vandaag kan dat geheim ontrafeld worden. En jij kan er bij zijn. Ga samen met archeologe Jane Clark en haar team duiken in de Atlantische oceaan en vind de restanten van wat ooit een bruisende moderne stad was. Bestemming ATLANTIS is een belevenis voor de hele familie, een grappig en spannend avontuur, met adembenemende projecties en een fantastische stemmencast.

100% coronaproof

Studio 100 Story Studio is volledig coronaproof. De bezoekers moeten vooraf een uurslot reserveren en worden in kleine groepjes ontvangen waarna ze met datzelfde kleine groepje de immersive story beleven doorheen de verschillende ruimtes. Uiteraard worden er heel wat andere corona-maatregelen genomen, van ontsmettingszuilen met sustainable disinfectieproduct tot een optimale ventilatie met inzet van UVC-lampen en dry-mist.

We doen er alles aan zodat u op een zeer veilige manier van deze unieke beleving kan genieten.

Praktisch

Bestemming ATLANTIS

Een spectaculaire, humoristische immersive story voor alle leeftijden.

Vanaf 29/05 in de Studio 100 Story Studio - Meir 57, 2000 Antwerpen

Info & tickets via www.storystudio.live