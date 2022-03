BWW Feature: DISNEY'S ALADDIN EN COME FROM AWAY GROOTSTE KANSHEBBERS MUSICAL AWARDS 2022!

De Stichting Musical Awards is verheugd vandaag mede te delen dat de genomineerden voor de Musical Awards 2022 bekend zijn. De afgelopen maanden bezocht de vakjury, bestaande uit Jon van Eerd, Hilde Scholten, Arno Gelder, Dianne Zuidema, Joy Kreiken, Maurice Luttikhuis, Michiel de Regt, Henriëtte Tol en Rennie Rijpma alle producties. Na vakkundig beraad hebben zij hun nominaties bekend gemaakt. Disney's Aladdin en Come From Away zijn beiden met 12 nominaties het meest vertegenwoordigd direct gevolgd door Rocky Horror Show met 11 nominaties. Ook dit jaar kan het publiek bepalen welke musical van het afgelopen seizoen, volgens hen, de beste is via de Leukstetickets.nl Publieksprijs voor Beste Musical. Publiek kan sinds begin maart hun stem uitbrengen op leukstetickets.nl. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 april 2022 in RTM Stage, de grote theaterzaal van Rotterdam Ahoy en wordt om 20.35 uur live uitgezonden door AVROTROS op NPO1. Het gala wordt gepresenteerd door Frits Sissing. Kaarten voor het gala zijn vanaf aanstaande maandag te koop via eventim.nl

De verschillende nominaties zijn verdeeld over dertien producties:

De Nominaties

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical:

Myrthe Burger (14 de Musical)

Nandi van Beurden (The Sound of Music

Marlijn Weerdenburg (Diana & Zonen)

Nyassa Alberta (TINA - De Tina Turner Musical

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Willemijn Verkaik (Come From Away)

Rosalie de Jong (Come From Away)

Marleen van der Loo (Come From Away)

Esmée Dekker (Rocky Horror Show)



Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical:

Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical: Tobias Nierop (14 de Musical)

Stanley Burleson (Disney's Aladdin)

Soy Kroon (ONE de Musical)

Richard Spijkers (Titanic de Musical)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Ad Knippels (Come From Away)

Sven Ratzke (Rocky Horror Show)

Samir Hassan (Rocky Horror Show)

Luuk Haaze (Spring Awakening)

Beste Vrouwelijke Bijrol:

Gerrie van der Klei (Diana & Zonen)

Annick Boer (Hij Gelooft in Mij)

Dorien van Gent (Hij Gelooft in Mij)

Ellen Pieters (Rocky Horror Show)

Beste Mannelijke Bijrol:

Roberto de Groot (Disney's Aladdin)

Pepijn Schoneveld (14 de Musical)

Darren van der Lek (Disney's Aladdin)

Raymond Kurvers (Rocky Horror Show)

Beste Aanstormend Talent:

Esmee Mardjan (The Sound of Music)

Suzanna Pleiter (100% COCO)

Dave Rijnders (Disney's Aladdin)

Danique Graanoogst (Diana & Zonen)

Beste Regie:

Tom de Ket (14 de Musical)

Casey Nicholaw (Disney's Aladdin)

Antoine Uitdehaag (Come From Away)

Martin Michel (Rocky Horror Show)

Beste Choreografie:

Casey Nicholaw (Disney's Aladdin)

Daan Wijnands (Come From Away)

Chiara Re (Rocky Horror Show)

Anthony van Laast (TINA - De Tina Turner Musical)

Beste Decor, Toneelbeeld en Projecties:

Bob Crowley (Disney's Aladdin)

Eric van der Palen (Titanic de Musical)

Roos Veenkamp (Come From Away)

Michiel Voet (14 de Musical)

Beste Lichtontwerp:

Natasha Katz (Disney's Aladdin)

Marcel Visser en Niek Vos (Rocky Horror Show)

Bruno Poet (TINA - De Tina Turner Musical)

Coen van der Hoeven (Titanic de Musical)

Beste Geluidsontwerp:

Erwin van den Broek (Amélie)

Maarten Houdijk (Come From Away)

Jan van Dijk (Rocky Horror Show)

Jan van Dijk (Titanic de Musical)

Beste Kostuums, Kap & Grime:

Gregg Barnes (Disney's Aladdin)

Arien de Vries (14 de Musical)

Mark Thompson (TINA - De Tina Turner Musical)

Arno Bremers (Titanic de Musical)

Beste Muziek, Liedteksten en Arrangementen:

Erik van der Horst (14 de Musical)

Alan Menken (Disney's Aladdin)

Irene Sankoff & David Hein (Come From Away)

Ethan Popp (TINA - De Tina Turner Musical)

Beste Script en Dialogen:

Daniël Cohen (100% COCO)

Tom de Ket (14 de Musical)

Irene Sankoff & David Hein (Come From Away)

Katori Hall, Frank Ketelaar, Kees Prins (TINA - De Tina Turner Musical)

Beste Vertaling:

Erik van Muiswinkel (Disney's Aladdin)

Daniël Cohen (Amélie)

Danny Westerweel (Come From Away)

Jeremy Baker (Rocky Horror Show)

Beste Grote Musical:

14 de Musical - Out of Office Producties

Disney's Aladdin - Stage Entertainment Nederland

TINA- De Tina Turner Musical - Stage Entertainment Nederland

Titanic de Musical - De Graaf & Cornelissen Entertainment

Beste Kleine Musical:

Amélie - Morssinkhof Terra Theaterproducties

Come From Away - Medialane Theater

Rocky Horror Show - De Graaf & Cornelissen Entertainment

Spring Awakening - Opus One

Beste Nederlandse Oorspronkelijke Musical:

100% COCO - Morssinkhof Terra Theaterproducties

14 de Musical - Out of Office Producties

Diana & Zonen - Medialane Theater

ONE de Musical - ONE de Musical

Nominaties per theaterproducent:

Stage Entertainment Nederland 23

De Graaf & Cornelissen Entertainment 17

Medialane Theater 16

Out of Office Producties 10

Morssinkhof Terra Theaterproducties 6

Opus One 2

ONE de Musical 2

Alle genomineerden zijn maandag 28 maart as aanwezig tijdens de traditionele Musical Awards nominatielunch in Grand Café Lido Amsterdam (naast Holland Casino). Er zijn diverse foto-/film-/interviewmomenten deze ochtend. Na afloop van de groepsfoto is er tijd om interviews af te nemen.

In de loop van de ochtend wordt, vanzelfsprekend, een lunch verzorgd.

Wanneer:

Maandag 28 maart as

12.00 - 14.00 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur)