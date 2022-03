BWW Feature: DE MOL EN DE PARADIJSVOGEL, EEN NIEUWE NEDERLANDSE MUSICAL!

Albert Mol (1917-2004) was een van Nederlands meest veelzijdige performers.

Hij speelde bij de Wim Sonneveld Revue, danste klassiek ballet in landen als Zweden, Oostenrijk en Amerika, speelde rollen in films als Fanfare en Lieve Jongens, schreef de bestseller Wat Zien Ik, was jarenlang vast panellid bij de quiz Wie Van De Drie, en schitterde op late leeftijd nog als moeder van Arjen Ederveen in het docudrama Fout In De Oorlog. Ook kwam Albert Mol als eerste openlijk uit de kast als homoseksueel, live op televisie in de talkshow van Koos Postema. Vreemd genoeg heeft dit laatste hem nooit de waardering opgeleverd die hij verdiende. Sterker nog, het bezorgde hem flinke kritiek, met name uit de gay community; men vond Mol, in een tijd dat er weinig openlijke homo's op tv te zien waren, te overdreven en te verwijfd. Dit negatieve beeld leeft nog tot op de dag van vandaag. Hoog tijd dus voor eerherstel, en voor een theatraal onderzoek naar het fenomeen Albert Mol. De Mol en de Paradijsvogel gespeeld door Laus Steenbeeke, Frans Mulder, Samir Hassan, Renée de Gruyl, Milan van Weelden en een ensemble van zes talentvolle performers is van 19 t/m 24 april te zien in DeLaMar West, aanvangstijd 20:00 uur.

In de nieuwe Nederlandse musical De Mol en de Paradijsvogel staan twee verhalen centraal: het verhaal van Albert, die in de laatste fase van zijn leven terugkijkt op zijn bewogen leven, en het verhaal van Wassim, een Syrische vluchteling die in het moderne Amsterdam van 2022 als prille drag artist probeert zich een plek te veroveren in de gay scene die toch niet zo omarmend is als hij had gedacht. Beide mannen zijn op zoek naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Duik je de grond in als een mol en verberg je wie je bent, of durf je uitbundig je kleuren te laten zien zoals een paradijsvogel? In De Mol en de Paradijsvogel worden twee tijden en twee verhaallijnen door elkaar gevlochten tot een indringende vertelling over de zoektocht naar queer rolmodellen en naar je eigen identiteit.

De Mol en de Paradijsvogel gaat over het belang voor elke gemarginaliseerde groep om (opnieuw) contact te maken met de voorlopers in hun historie. De voorstelling wil allereerst eerherstel geven aan Albert Mol, die als koploper in de homo-emancipatie nooit de waardering heeft gekregen die hij verdiende, met name niet in de gay community; tevens wordt een portret geschetst van de huidige generatie waarin jezelf kunnen zijn nog niet zo makkelijk is als gedacht. Het is een verhaal waarin met een kritisch oog gekeken wordt naar de obsessie in zowel de hetero- als homowereld met een masculien ideaal. Maar bovenal is De Mol en de Paradijsvogel een ode aan iedereen die schaamteloos durft te stralen in een grijze wereld.

Zoals het surrealistische revuegezelschap zingt in de voorstelling: "Spreid Je Veren / Toon je Kleuren!"

De Mol en de Paradijsvogel is een voorstelling in ontwikkeling: in navolging van wat gebruikelijk is in Amerika en Engeland, wordt er in april 2022 eerst een serie workshopvoorstellingen gepland in DeLaMar West. Hierbij wordt het gehele stuk gespeeld, maar met minimaal decor en kostuum. Dit geeft de makers de kans om het materiaal te testen voor publiek, en zo uit te vinden wat werkt en niet werkt. Hierbij wordt ook om feedback vanuit het publiek gevraagd. Na een eventuele periode van herschrijven is het de bedoeling dat De Mol en de Paradijsvogel in seizoen 2023/2024 als volledige productie te zien is in theaters door het land.

De cast bestaat uit:

Laus Steenbeeke (Albert Mol)

Frans Mulder (Wim Sonneveld, e.a.)

Samir Hassan (Wassim)

Renée de Gruyl (Alberts moeder, Alberts ex-vrouw, e.a.)

Milan van Weelden (Alberts echtgenoot Geurt)

Plus een ensemble bestaande uit zes talentvolle performers van de theateropleidingen Codarts en Fontys:

Klaas Bets, Rick Bok, Daan van Dalen, Niek van der Deijl, Wijnand Gomes, Philip Krom

Tekst & regie: Daniël Cohen

Dramaturgie: Jeroen van Wijhe

Muziek: Jan Groenteman

Muzikale leiding & arrangementen: Ezra van Nassau

Choreografie: Roy Jonathans

Vormgeving: Timo Arling

Geproduceerd door: Opus One / Maarten Voogel

