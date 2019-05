BWW Feature: CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, EEN MUZIKALE VETE at Tour: premiÃ¨re najaar 2019

Nieuw Nederlands muziektheaterstuk in oktober in première

CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete is een nieuwe Nederlandse muziektheaterproductie over de intrigerende driehoeksverhouding tussen drie wereldberoemde iconen: operadiva Maria Callas, ex-first lady Jacqueline Kennedy en de man met wie beide vrouwen een relatie onderhielden, de Griekse scheepsmagnaat en miljardair Aristoteles Onassis. CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete gaat op zondag 13 oktober 2019 in de Leidse Schouwburg in première en is vervolgens tot eind 2019 in de theaters te zien.

Trailer:

CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete is een muzikale voorstelling over roem, macht en media, passie en wraak, waarin feit en fictie op een verrassende manier door elkaar lopen. Net als in de succesvolle productie In Bed met Dietrich en Piaf bestaat de cast uit Frédérique Sluyterman van Loo (Maria Callas), Irene Kuiper (Jacqueline Kennedy) en Ger Otte (Aristoteles Onassis). CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete wordt wederom geschreven en geregisseerd door Daniël Cohen en wordt geproduceerd door De Nel Theaterproducties.

Het verhaal

De wereldberoemde filmregisseur Pier Paulo Pasolini werkt aan de verfilming van Medea, de Griekse tragedie over de vrouw die wraak neemt als ze verstoten wordt door haar geliefde. In de hoofdrol: Maria Callas, die met deze film wil bewijzen dat ze méér is dan alleen een mooie stem. Maar wanneer Callas hoort dat haar eigen geliefde Onassis, haar verlaat voor presidentsweduwe Jacqueline Kennedy, weigert ze haar trailer uit te komen. Tegelijkertijd raakt de regisseur zelf steeds meer verstrikt in schandalen en chantage en is het aan zijn moeder Susanna om de onberekenbare diva weer voor de camera's krijgen.

Zes jaar later begint het inmiddels gesloten huwelijk tussen Kennedy en Onassis steeds meer scheuren te vertonen. Voor Jacqueline blijkt het onmogelijk om haar eerste echtgenoot, de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy, te vergeten. Dan komt Callas aan boord en ontstaat er tussen de vrouwen een merkwaardige band. Maar is Callas echt gekomen om haar rivale de hand toe te steken of is ze als een moderne Medea uit op wraak? En wat zit er precies in de koelbox die Jackie-O steeds met zich meedraagt?

Crowdfunding

Voor meer muziek in CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete is onlangs een crowdfunding gestart waardoor multi-instrumentaliste Marieke van der Heyden mee op tour genomen kan worden.

De complete speellijst van CALLAS | ONASSIS | KENNEDY, een muzikale vete, en informatie over de crowdfunding, is te vinden op callasonassiskenedy.com

Foto credit: Rene Zuiderveld





