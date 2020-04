BWW Feature: CABARETIERS MAKEN WEKELIJKS 'ANDERMANS V.I.R.U.S.´

Enschede, 22 april 2020

Cabaretiers maken wekelijks 'ANDERMANS V.I.R.U.S.´

Theatermakers uit Overijssel gaan in een uniek online cabaretjournaal van twintig minuten wekelijks het nieuws doornemen. Het programma is vanaf 24 april 2020 elke vrijdagavond om 20.00 uur te zien op de website van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

In ´ANDERMANS V.I.R.U.S.´ nemen de cabaretiers André Manuel, Nathalie Baartman, Jan Riesewijk en Bert Eeftink met de Master of Ceremony, de presentator Thijs Kemperink het nieuws van de week door. Wekelijks is er een gastcabaretier van buiten de provincie.

Omdat theaters vanwege de Covid-19 maatregelen gesloten zijn, kunnen de cabaretiers momenteel nog geen zalen vullen met hun publiek. Het wekelijks journaal biedt ze toch een podium. Het programma wordt opgenomen in het Wilminktheater. Thijs Kemperink is de centrale presentator. Hij schakelt naar zijn collega's Manuel (Diepenheim), Baartman (Borne), Eeftink (Goor) en Riesewijk (Losser), die elk vanuit huis op geheel eigen wijze een bijdrage leveren. Toetsenist Maarten de Groot en een elke week wisselende zangeres zorgen voor de muzikale noot. Regisseur van het onlineprogramma is Laurens ten Den.

Het coronavirus zal ongetwijfeld aan de orde komen, maar is geen hoofdzaak. Aan de hand van opmerkelijk nieuws, foto's en filmpjes in de media neemt 'ANDERMANS V.I.R.U.S.' de week door. Jan Riesewijk doet telkens de dagsluiting met een boodschap van hoop en troost, onder de titel Oefeningen van Berouw, Hoop en Riesewijk.

Het programma wordt in eerste instantie tien weken achtereen op vrijdagavond uitgezonden. Alle uitzendingen zijn ook in een herhaling te zien via www.wilminktheater.nl.

Photo credit: Emiel Muijderman





