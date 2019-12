BWW Feature: BEAU VAN ERVEN DORENS SPEELT ROL IN NIEUWE KOMEDIE HERRIE IN DE KEUKEN at National Tour

Utrecht, 5 december 2019

Na Ellie Lust ook Beau te zien in komedie van Jon van Eerd

Beau van Erven Dorens speelt rol in nieuwe komedie Herrie in de Keuken

Televisiepresentator Beau van Erven Dorens is ook te zien in de nieuwe komedie Herrie in de Keuken van Jon van Eerd's Pretpakhuis. Naast zijn baan als succesvolle presentator heeft hij ook een aandeel in deze komedie. Herrie in de keuken is al vanaf eind november te zien in de Nederlandse theaters met de officiële première op maandag 9 december in de Meervaart in Amsterdam.

In de komedie is het bekende personage Harrie Vermeulen eigenaar van een noodlijdende snackbar. Totdat de eigenaresse van de aangrenzende tattooshop met een oplossing komt. Zij levert snacks aan Harrie tegen een heel mooi prijsje. Er gaat in de rondte dat deze snacks overheerlijk zijn en al snel komt Harrie met zijn bijzondere snacks overal in het nieuws. Beau zal de rol van presentator voor zijn rekening nemen als Harrie geïnterviewd wordt door RTL Boulevard. "Beau heeft natuurlijk een hoop dingen gedaan en was onwijs populair als presentator van RTL Boulevard. Ik wist eigenlijk direct dat het Beau moest worden. Ik vind het dan ook heel erg leuk dat hij dit item wil doen! We nemen het publiek mee op een avontuur vol verrassingen."

Jon van Eerd zocht naar een manier om de snacks die in de voorstelling een grote rol spelen onder de aandacht te brengen. Het moest in de voorstelling lijken alsof heel Nederland van de snacks van Harrie Vermeulen had gehoord. Toen schoot Jon te binnen om Beau hiervoor te vragen. "Ik belde Beau op om te vragen of hij een item wilde opnemen dat hij Harrie aan het interviewen is. Nog voordat Beau afscheid nam van RTL Boulevard dook hij de studio omdat hij als fan van Harrie Vermeulen dit ontzettend graag voor mij deed", aldus Jon.

Herrie in de Keuken met Jon van Eerd, Arie Cupé, Anne Lamsvelt, Liss Walravens, Joey Schalker en Brian Verhagen is nog t/m mei 2020 te zien door heel Nederland.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories