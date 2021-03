BWW Feature: AUDITIEOPROEP at Een Totaalbeleving Die Het Publiek Onderdompelt In Een Nooit Eerder Vertoond Visueel Avontuur

AUDITIEOPROEP

Een totaalbeleving die het publiek onderdompelt

in een nooit eerder vertoond visueel avontuur.

ONE

de musical

ONE is het verhaal van volmaakte liefde en éénheid tussen twee mensen. Het verhaal waarin de kracht schuilt van datgene dat wij allen graag willen geloven: de liefde overwint te allen tijde en daar kan zelfs de dood geen spelbreker zijn. ONE is een nieuwe, originele musical die op een revolutionaire manier wordt gebracht en fundamenteel verschilt van alle andere musicals. Het publiek is niet slechts toeschouwer, maar bevindt zich in het centrum van de actie, omgeven door toneel en bewegende beelden.

Voor de nieuwe Nederlandse musical ONE zoeken wij een dynamische cast die niet bang is om samen de grenzen van theater te verleggen. Voor het ensemble zoeken we:

Zangers / Dansers / Acteurs (M/V)

met relevante theateropleiding en/of werkervaring.

alsmede kandidaten met ervaring in

Full Emersion Theatre / Acrobatiek / Free Running / Parkour

Aanmelden kan uitsluitend door middel van een Engelstalige C.V. op te sturen van max. 2 pagina's, .pdf-formaat, voorzien van een foto op de 1e pagina. Gezien de beperkte auditietijd zal er na aanmelding een voorselectie plaats vinden voor uitnodiging. Om je op te kunnen geven voor deze audities dien je tenminste 18 jaar oud te zijn.

Aanmelden voor de audities kan uitsluitend per e-mail casting@onethemusical.com

De uiterste aanmeldingsdatum is woensdag 24 maart 2021. De audities vinden plaats in de week van 29 maart 2021. Kandidaten dienen vanaf 11 oktober beschikbaar te zijn. De première staat gepland op eind