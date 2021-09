BWW Feature: ANNE-MIEKE RUYTEN SPEELT MEVROUW BONGAERTS IN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND at MECC Maastricht!

Albert Verlinde en Servé Hermans zijn verheugd bekend te maken dat Anne-Mieke Ruyten in de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond gaat spelen. Anne-Mieke, geboren in Limburg, zal de rol van mevrouw Bongaerts vertolken. Met Joes Brauers als kapelaan, Suzan Seegers als juffrouw Katrien en met Anne-Mieke Ruyten is Dagboek van een Herdershond nu al verzekerd van een echte sterrencast.

'Ik ben echt enorm blij dat Anne-Mieke de rol van mevrouw Bongaerts gaat spelen,' laat Albert Verlinde weten. 'In het verleden hebben we vaker samen gewerkt en eigenlijk heb ik Anne-Mieke altijd al in gedachten gehad voor deze rol. Zij is zo'n veelzijdige actrice en zangeres. Wat het extra leuk maakt, is dat Anne-Mieke net als Joes en Suzan ook in Limburg is geboren.'

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond wordt geproduceerd door Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht. Volgend jaar mei en juni is deze bijzondere voorstelling exclusief te zien in een nieuw te bouwen pop-up theater in MECC Maastricht.

Anne-Mieke Ruyten verheugt zich om volgend jaar maandenlang deze rol in Maastricht te gaan spelen. 'Het is een fantastische rol. Mevrouw Bongaerts is het hart van alle roddels die verspreid worden in het dorp,' vertelt Anne-Mieke. 'Met haar bemoeizuchtige karakter legt ze kapelaan Odekerke meermaals het vuur aan de schenen. Ze is een fel voorstander van dat alles blijft zoals het is. Ze wil het beste voor haar man, die vooral de solo's in het kerkkoor zou moeten mogen zingen en haar zoon die toch een fantastische partij zou zijn voor de prachtige dochter van de Brouwer. Maar ook zij kan niet voorkomen dat de dingen in het dorp een andere loop nemen.'

HET VERHAAL

In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

Meer informatie en kaartverkoop: www.dagboekvaneenherdershond.nl