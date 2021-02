BWW Feature: AMELIE DE MUSICAL AANGEPAST AAN CORONA-TIJD OM NEDERLANDS PUBLIEK WEER VERTROUWEN IN THEATER TE GEVEN

Morssinkhof Terra Theaterproducties past Amélie de Musical aan corona-tijd aan om op deze manier het Nederlandse publiek weer vertrouwen in het theater te geven. Vanochtend was hoofdrolspeler Christanne de Bruijn te gast bij RTL Koffietijd om over de voorstelling te vertellen. Daar zong ze voor het eerst een lied uit de Nederlandse versie van Amélie de Musical. De musical is vanaf dit najaar in de Nederlandse theaters te zien.

Producent Michiel Morssinkhof: "Nu tijdens onze voorbereidingen de wereld ingrijpend is veranderd door het coronavirus, zijn we met ons team gaan kijken hoe we Amélie de Musical het beste konden aanpassen. Voorop staat dat na tijden waarin weinig mogelijk is in onze maatschappij, juist het romantische en nostalgische verhaal van Amélie het beste verteld kan worden. Daarom hebben we de voorstelling zo aangepast dat deze vanaf komend najaar kan reizen langs de Nederlandse theaters, ook nu we niet van de ene op de andere dag terug zullen gaan naar normale omstandigheden. Daarnaast willen we juist met de warme wereld van Amélie laten zien dat het Nederlandse publiek na komende zomer weer alle vertrouwen kan hebben in een veilige avond in het theater. Om dit te onderstrepen verlagen we de entreeprijzen van Amélie de Musical, die gemiddeld de helft lager zullen zijn dan bij andere musicals."

Morssinkhof Terra Theaterproducties werkt al ruim twee jaar aan de voorbereidingen van de Nederlandse musicalversie van de succesvolle Franse film Amélie. Na Broadway in New York, West End in Londen en München in Duitsland is de musical vanaf komend najaar eindelijk in Nederland te zien. Ondanks de huidige sluiting van de theaters gaat Amélie de Musical in oktober van dit jaar in première en is de voorstelling tot en met april volgend jaar in heel Nederland te zien. De rol van Amélie wordt gespeeld door de Nederlandse actrice Christanne de Bruijn.

Het verhaal

Amélie Poulain houdt zich al haar hele leven verborgen voor de buitenwereld. Als kind werd ze door haar ouders thuisgehouden van school en leefde ze in haar eigen fantasiewereld. Wanneer het eindelijk tijd is om haar huis te verlaten, leidt ze een rustig leventje als serveerster in Parijs. Tot ze door een bijzondere gebeurtenis ontdekt wat ze wil met haar leven: anderen helpen om liefde en geluk te vinden, op haar eigen unieke en betoverende manier. Dan wordt ze zelf verliefd en kan Amélie zich voor het eerst in haar leven niet meer verbergen. Een ontroerend sprookje van nu in de romantische stad Parijs, voor het eerst als musical.

Amélie de Musical, naar de bekende film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain is met live muziek vanaf najaar 2021 te zien in de Nederlandse theaters.