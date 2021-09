BWW Feature: AÏDA 20 JAAR IN CONCERT!

21-10-'21 is het precies 20 jaar geleden dat de musical Aïda zijn wereldpremière beleefde. Dit vieren wij met het jubileumconcert: Aïda 20 jaar, in concert. De originele Nederlandse cast zal voor het eerst in twintig jaar bij elkaar komen voor dit unieke concert op 21 oktober 2021 in Tivoli Vredenburg in Utrecht! De popmusical, met muziek van Elton John, werd meteen een van de meest succesvolle musicals ooit. Tijdens het concert zullen onder andere Leona Phillipo, Bastiaan Ragas, René van Kooten, Antje Monteiro, Carolina Dijkhuizen en Ben Cramer de bekende muziek uit Aïda ten gehore brengen.

Aïda 2001

In het circustheater in Scheveningen beleefde de popmusical Aïda op 21 oktober 2001 zijn Europese première in Nederland. Met muziek van Elton John, een script van Tim Rice en de vertaling van Martine Bijl (musical award winnaar) werd Aïda meteen dé meest succesvolle musical van de afgelopen 20 jaar. Met als bekroning de ANWB Kampioen-publieksprijs voor beste musical 2002. De voorstelling speelde van 21 oktober 2001 tot en met 3 augustus 2003. De musical trok maar liefst meer dan 1,2 miljoen bezoekers en won drie musical awards!

Aïda 2021: 20 jaar in concert

Nu, exact 20 jaar na dato, staat de originele cast klaar om het publiek mee te nemen naar het nostalgische gevoel van 2001. Leona Phillipo, Bastiaan Ragas, Ben Cramer, Rene van Kooten, Antje Monteiro, Carolina Dijkhuizen, Marlon David Henry, Ivo Chundro, Kok Hwa Lie, Peggy Sandaal, Talita Angwarmasse, Laurie Reijs, Hannah van Meurs en vele anderen staan te popelen om de mooie nummers ten gehore te brengen en herinneringen op te halen aan de voorstellingen van toen. Dit unieke, eenmalige concert zal op 21-10-'21 in de grote zaal van Tivoli Vredenburg Utrecht onder begeleiding van een geweldig orkest plaatsvinden.

De kaartverkoop loopt via Tivoli Vredenburg en start op 14-09-2021 www.tivolivredenburg.nl.