BWW Feature: 5 JAAR NA LAATSTE ELFSTEDENTOCHT GAAT KAARTVERKOOP MUSICAL DE TOCHT VAN START!

Na 25 jaar wachten is het eindelijk zover, deze keer gaat hij door: De Tocht! In navolging op grootschalige musicals als 'Soldaat van Oranje - De Musical en de 'Spektakelmusical 40-45' is in het najaar van 2022 de nieuwe Nederlandse musical 'De Tocht' te zien. In een speciaal te bouwen theater met een ijsvloer van 2.000m2. Voor iedereen die ervan droomt om ooit nog een Elfstedentocht mee te maken is dit het moment: 'It giet oan'! Het publiek kan vanaf vandaag tickets kopen voor deze musical!

Musical De Tocht gaat in oktober 2022 in Leeuwarden in première. De belangrijkste doelstelling van De Tocht is om de herinnering aan De Elfstedentocht voort te laten leven, ook voor de generaties na 'ons'. 'Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht gereden is, geen betere dag dus om te starten met de kaartverkoop' aldus creatief producent Foppe van der Veen.

De organisatie wil een musical maken om nooit te vergeten door een indrukwekkend verhaal te vertellen en gebruik te maken van de nieuwste theatertechnieken.

Grote namen uit de musicalwereld, waaronder Eddy Habbema, Allard Blom en Ad Van Dijk werken voor de voorstelling samen met vooraanstaande Friese makers en creatieven. Zo is Janneke de Haan assistent-regisseur van Habbema en is Sytse Broersma samen met van Dijk verantwoordelijk voor de muziek. In het theater zijn meteorologische special effects en is een 360° ijsvloer van maar liefst 2.000 vierkante meter. Alles om er een bijzondere beleving van te maken.

De voorstelling gaat over vijf jeugdvrienden die een pact sluiten: "Later als we groot zijn, rijden we samen de Elfstedentocht". Belofte maakt schuld, zeker nu één van de vrienden een geheim bij zich draagt en er meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

Kaarten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl