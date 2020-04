VIDEO: JAIME LOZANO y MARINA PIRES envían también su mensaje NOTHING IS BROKEN

Nuestro querido amigo y compositor, JAIME LOZANO, comparte también, de México para el Mundo, un mensaje de esperanza muy al estilo de JAIME y junto con la letrista e intérprete, MARINA PIRES, nos traen el tema NOTHING IS BROKEN del álbum "SONGS BY AN IMMIGRANT", y nos comparte lo siguiente:

"Hola. Una forma de poner nuestro granito de arena en estos tiempos tan difíciles. Te comparto esta canción de la misma manera que te comparto mi amistad y mi ayuda. De todo corazón cuenta conmigo. Se vale desesperar, se vale llorar, se vale enojar, se vale crear, se vale ayudar, se vale encerrarse... "Toma tu tiempo". Respira. A ser fuertes y pacientes y ayudarnos entre todos. Un abrazo y mucha luz".

A ti Jaime, a Florencia y Alonzo, a Marina y The Familia, nuestros mejores deseos de buena salud.

Imagen y video: cortesía de Jaime Lozano.

NOTHING IS BROKEN Jaime Lozano and the Familia / Music by Jaime Lozano and Marina Pires Lyrics by Marina Pires Feat. Marina Pires -

VIDEO PRODUCTION: Producciones Pujol Editing and photography by Alejandro Pujol Choreography and performance by Cesar Zetina Translation by Ana Gabriela García Post production by Cristhian Blancas - Nothing is broken from the album "Songs by an Immigrant" by Jaime Lozano and the Familia

MUSICAL PRODUCTION: Arrangement and orchestration by Jaime Lozano and Jesús Altamira Recorded, edited, mixed and mastered by Demián Cantú at La Casita Recording Studio Vocals recorded at GMTWP Tisch School of the Arts Studio in NYC Musicians: Guitars - Billy Bivona Electric piano - Roberto Verástegui Bass - Marcos Milagres Drums - Javier Garagarza Percussions - Dayron Cartas Violin 1 - Raúl Sánchez Violin 2 - Marienn Sánchez Sánchez Viola - Caleb Ahedo Zúñiga Cello - Francisco Javier Moreno Backup vocals - Roke MD Programmation - Demián Cantú Cover art by Martha Orendain

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





Related Articles Shows View More Mexico Stories